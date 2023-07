La Pobla inverteix prop de 700.000 euros en millores a la via pública i als serveis

El ple municipal celebrat a l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt aquest passat divendres aprovava, a través d’una modificació extraordinària de crèdit, el finançament necessari per a fer front a diversos projectes de millora dels espais públics i dels serveis per valor de 697.000 euros. Aquests tornen a insistir en alguns dels principals àmbits que ja van ser objecte del treball municipal al llarg de la passada legislatura com ara la millora dels serveis. Així, es destinaran 220.000 euros a la millora de la xarxa de clavegueram del carrer Pas Blau, 110.000 euros en l’adequació de l’enllumenat públic del carrer Sant Andreu i 77.000 euros a la renovació del sobreeixidor de la xarxa de sanejament del polígon industrial dels Plans d’Arau.

A més, també es donava vistiplau a inversions significatives per a la millora de la via pública i la mobilitat com les que permetran finançar els projectes de pavimentació del camí de Can Solà (95.000 euros); la reforma del carrer de Can Solà i l’accés a la font de Can Solà (110.000 euros); la pacificació del camí del barri de Sant Andreu (55.000 euros) i la instal·lació d’un nou semàfor en la sortida del camí del Castell de Claramunt (30.000 euros).

El finançament a aquest paquet de mesures rebia els vots favorables dels grups al govern municipal, Participa! i PSC, als que se sumava el regidor de Fem Pobla-ERC. El grup municipal d’Avancem per la Pobla votava en contra.

La voluntat de l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt és desenvolupar aquests projectes al llarg dels quatre anys de l’actual mandat. En tot cas, també s’hi sumaran altres actuacions relacionades amb la via pública, la mobilitat i els serveis en les quals ja es treballa com ara la finalització del procés d’implantació de tecnologia LED al conjunt de l’enllumenat públic o la millora del camí escolar, entre altres.