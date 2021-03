La Pobla de Claramunt tanca els actes del 8M recordant Natividad Yarza

Diumenge 14 de març, l’Ateneu Gumersind Bisbal acollia l’acte amb el qual es tancava el programa elaborat per l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt per a la commemoració del Dia Internacional de les Dones i que se centrava a recordar i realçar la figura de Natividad Yarza. La proposta s’iniciava amb el lliurament del premi, que precisament porta per nom Natividad Yarza, a càrrec de la regidora d’igualtat Berta Pons, i que l’Àrea d’Igualtat de gènere i LGTBI de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena (MICOD) atorga al millor treball a la recerca en gènere. En aquesta segona edició la guardonada ha estat Aina Carrique Balcells, de l’Institut Joan Mercader d’Igualada, amb el treball “El llenguatge discriminatori vers les dones”. El premi està dotat amb 500 € per a l’alumna i 500 € més per al seu centre d’estudis.

Seguidament tenia lloc la projecció del documental “Doña Nati”, dirigit per Òscar López, que aborda la vida de la Natividad Yarza qui el gener del 1934 va esdevenir la primera alcaldessa de Catalunya i Espanya escollida democràticament després de guanyar les eleccions a Bellprat. Precisament aquell mateix any Yarza es traslladà a la Pobla de Claramunt on va exercir de mestra fins a l’inici de la Guerra Civil. Amb l’ocupació de Catalunya per part de les tropes franquistes, la professora es va exiliar a França on va morir al 1960 amb 87 anys.

Un cop finalitzada la projecció va tenir lloc un col·loqui del que participaven el director de la cinta i algunes de les persones que hi han col·laborat en la seva elaboració com l’Antoni Dalmau, l’Isidre Surroca i el Jep Rabell.

Es dona la circumstància que la idea d’elaborar aquest documental va néixer el 2017 del projecte del Portal de la Memòria elaborat a la Pobla de Claramunt, un projecte destinat a recollir i conservar a través d’enregistraments audiovisuals el patrimoni de la memòria oral de la gent més gran del municipi.