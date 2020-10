La Pobla de Claramunt estableix una congelació generalitzada d’impostos

Davant dels efectes socials i econòmics derivats de la pandèmia, l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt ha aprovat les seves ordenances fiscals per l’any vinent establint una congelació de les taxes i impostos en el seu conjunt que permeti donar suport a les economies familiars. De fet, la principal modificació en els gravàmens que s’apliquen als impostos és la rebaixa del tipus impositiu de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), la coneguda com a plusvàlua, que passa del 28,8% al 22,5%.

Més enllà d’aquesta voluntat de no incrementar la pressió fiscal sobre el conjunt de la ciutadania, el consistori ha apostat també per incrementar les bonificacions a les quals es poden acollir els veïns i veïnes. Aquestes rebaixes en impostos i taxes tenen l’objectiu d’estimular les contractacions indefinides de treballadors, en un moment especialment complicat per a l’ocupació; l’ús d’energies renovables i facilitar els desplaçaments de les persones amb problemes de mobilitat.

Així, l’Impost sobre Bens Immobles (IBI), suma una bonificació del 50 % durant 3 anys per a aquelles persones que incorporin als seus habitatges sistemes per a l’aprofitament de l’energia fotovoltaica o tèrmica. En aquesta mateixa línia, l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) es modifica per tal d’incrementar la bonificació per als vehicles totalment elèctrics fins al 75 %, mentre que la resta de vehicles que utilitzen tecnologies que redueixen les emissions de gasos contaminants es mantenen en el 50 %.

La variació inclosa per la seva banda en l’ordenança relativa a l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) ofereix una baixada del 20 % del mateix per a aquelles empreses del municipi que incrementin en un 10 % la seva plantilla amb contractes indefinits.

Les principals novetats en les ordenances fiscals inclouen, finalment, un benefici fiscal en la taxa de guals per a les persones amb mobilitat reduïda per tal de facilitar els seus desplaçaments.

Amb la voluntat d’assolir el major grau de consens al voltant de la situació de les taxes i els impostos municipals i en el marc de les diferents polítiques de transparència i participació que desenvolupa, el govern municipal de l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt establia la creació d’una comissió municipal per a les ordenances fiscals de la qual han pres part els quatre grups amb representació municipal, i que tindrà continuïtat per treballar sobre la resta d’ordenances.