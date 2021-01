La Pobla adjudica 7.500 euros en beques per a estudiants

Aquest és el segon any que l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt, a través de la Regidoria d’Ensenyament, ha tramitat els pagaments de les beques per al curs acadèmic 2020/2021. L’objectiu és col·laborar amb les famílies o tutors en les despeses derivades de l’ensenyament obligatori i postobligatori.

Aquest any s’han presentat una setentena de sol·licituds. D’aquestes ajudes s’han beneficiat vint-i-dos alumnes d’ESO per un import total de 660 € (30,00 € alumne), vint-i-u alumnes de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà o Superior menors de vint-i-cinc anys, per un import de 2.100 € (100 € per alumne) i vint-i-quatre estudiants que cursen Estudis Universitaris de grau i postgrau i Màster menors de vint-i-cinc anys per un import de 4.800 € (200 € per alumne).

En total aquest curs l’entrega d’aquests ajuts han ascendit a la quantitat de 7.560 €. Els beneficiaris d’aquestes beques han estat joves estudiants menors de vint-i-cinc anys que complien amb els requisits establerts en aquesta convocatòria 2020-2021, com a novetat enguany s’han inclòs també els estudiants de Màster.