“La pell fina” o la dificultat de dir la veritat al Teatre Municipal de l’Ateneu

Carme Marfà i Yago Alonso tornen a la comèdia amb La pell fina després de l’èxit d’Ovelles. La producció de la Sala Flyhard molt ben acollida pel públic i per la premsa arriba al Teatre Municipal Ateneu d’Igualada el diumenge 1 d’octubre, a les 6 de la tarda. Francesc Ferrer, Laura Pau, Laura Porta i Pau Vinyals es posen a la pell d’uns personatges que són el retrat d’una generació a la qual se’ls escola la joventut i han de madurar per força.

La pell fina

El Nacho i la Miranda, una jove parella de Barcelona, visiten uns amics que acaben de ser pares per conèixer el petit Jan. Tot sembla anar bé fins que el Nacho deixa anar, sense donar-li molta importància, que el bebè de l’Eloi i la Sònia… és molt lleig. A partir d’aquí, i tot i que els recent estrenats pares intenten treure ferro a l’assumpte, l’ambient s’enrareix i comencen a sortir a la llum algunes altres veritats que fins ara cadascú guardava.

La pell fina parla de tot allò que no estem preparats per dir ni per rebre. Dir la veritat està molt bé, però… què passa quan aquesta veritat ofèn? Cal dir-la? Aquesta obra reflexiona, en clau d’humor, sobre la manera que tenim de tractar-nos. Ens cuidem prou els uns als altres? Temes com la maternitat, el talent o les relacions de parella posen de manifest que tenir cura dels altres continua sent una assignatura pendent.

L’obra els ha valgut als seus autors les nominacions als premis Max, Butaca i Teatre Barcelona a la millor autoria i també al millor espectacle de petit format, entre altres. El vestuari és de la tousenca Nídia Tusal i l’escenografia d’Elisenda Pérez.

Les entrades tenen un preu de 22, 20 i 17 € amb els seus descomptes habituals i es poden adquirir per internet a www.teatremunicipalateneu.cat. o al Punt de difusió cultural d’Igualada (La Sala) c. Garcia Fossas, 2 -pl. de la Creu) i des d’una hora abans el mateix dia de la funció a la taquilla del teatre. Cal recordar que durant la setmana de l’espectacle els joves fins a 25 anys poden comprar les entrades a cinc euros i que encara es poden adquirir abonaments per a tota la temporada.