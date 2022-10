La Nit de la Professió torna a reunir prop de 150 professionals de la salut

Els professionals de la salut de l’Anoia van celebrar, el passat 21 d’octubre, una nova edició de la Nit de la Professió al Restaurant Mas dels Vivencs de la Pobla de Claramunt, que, després de 2 anys marcats per la pandèmia, va recuperar el seu format habitual. La Nit, que va arribar a la seva 15a edició, és l’espai de retrobament dels professionals de la salut de la comarca de l’Anoia, la trobada anual que serveix per homenatjar aquells professionals que es jubilen i rebre els que s’incorporen al col·lectiu com a residents de primer any. A més, durant l’acte també s’entrega la beca MIPS Fundació Privada a un projecte de recerca i el Premi de Recerca Nit de la Professió per premiar un treball de recerca fet els darrers dos anys. Aquest any, com a novetat, s’hi ha sumat el Premi de Recerca Residents que impulsa el Consorci Sanitari de l’Anoia.

La Nit 2022 va comptar amb l’assistència la vicepresidenta i presidenta en funcions al Parlament de Catalunya, Alba Vergés, l’alcalde de la Pobla de la Pobla de Claramunt, Toni Mabras, i el conseller de salut, Manuel Balcells. Balcells, en la seva intervenció, va voler destacar un fet extraordinari en aquest celebració; la comunió de les diferents professions sanitàries. “Estem acostumats a veure cada u a la seva parcel·la i aquest sopar ens interrelaciona a tots”, així va voler felicitar als seus organitzador per aquesta visió multidisciplinar. Balcells no va voler obviar la situació actual sanitària en la que falten professionals i la gent, amb tots el que s’ha viscut, està cansada. “Hem de començar a evitar que la gent marxi i retenir el talent. Hem d’aconseguir ser atractius i donar incentius generant una projecte col·lectiu des dels hospitals, centres d’atenció primària, etc. i retenir el talent”, va comentar.

A l’acte també hi van assistir representants de l’Acadèmica de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears, dels col·legis de Metges, de Psicologia, d’infermeres i infermers, de farmacèutics i de fisio-terapeutes, representats de l’Institut Català de la Salut i del CatSalut i representants de la Universitat de Lleida.

La segona part de la Nit acte va ser marcada pels lliuraments de la Beca i el Premi Nit de la Professió 2022 i el nou Premi de Recerca Residents.

Abans però de desvetllar els guanyadors es va presentar el treball premiat de la darrera Beca, aquesta de l’any 2019, ja que el 2020 la pandèmia va impedir que la festa no es celebrés i al 2021 va obligar a fer-la en un format diferent. Així, la infermera Laura Borrega Escalante va fer l’exposició de l’activitat desenvolupada del projecte guanyador de l’edició 2019 «Efectividad de la suplementación con calostro extraido prenatalmente para la prevención de complicaciones perinatales en neonatos de madres con diabetis»

En l’apartat dels premis, la resident de 4t any d’Anestesiologia i Reanimació, Gal·la Rouras Hurtado, i la resident de 5è any de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, Laura Valls Bartrolí, totes dues de l’Hospital Universitari d’Igualada – Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA), van ser les guanyadores del I Premi de Recerca Residents, un guardó per reconèixer els millors protocols de recerca elaborats pels professionals en Formació Sanitaria Especialitzada (FSE) a la comarca de l’Anoia.

L’entrega de la Beca Nit de la Professió que atorga anualment MIPS Fundació Privada i el Premi Nit de la Professió són també un dels moments destacats de l’acte. La beca és de 1.500 euros i dóna suport a un treball o projecte de recerca en l’àmbit de les ciències de la salut a la comarca de l’Anoia amb el compromís de que es desenvolupi en els propers 2 anys. Entre els projectes presentats, el va guanyar el treball “La telemedicina proactiva (tmp), una eina per facilitar l’accessibilitat a la sanitat universal i millorar la prevenció en salut de la població assignada a un equip d’atenció primària de salut” realitzat per Robert Panadés i Zafra.

Pel que fa al Premi de Recerca Nit de la Professió, dotat també amb 1.500 euros reconeix un treball de recerca en l’àmbit de la salut realitzat a la comarca de l’Anoia i amb una antiguitat màxima de dos anys. El projecte guanyador d’aquesta edició del Premi ha estat “Estudio de investigación clínica del impacto de la Colecistectomía laparoscópica precoz en pacientes con Colecistitis aguda” realizat per Mariano Artigot i Pellicena.

Finalment, la darrera part de la vetllada la protagonitza els reconeixements. Els professionals que aquest 2022 han rebut l’homenatge de tot el col·lectiu per la seva jubilació han estat: Pepi Ortinez, Teresa Pelegrí, Mariana Sánchez Calvache i Francisca Garrido.

D’altra banda, la Nit de la Professió ha servit, també, per donar la benvinguda a aquells professionals que enceten l’etapa de residents en diferents especialitats als centres de salut de l’Anoia i a l’Hospital d’Igualada. Han estat 17 els que s’han reconegut durant l’acte: Luis Alberto Nassar Clavijo, Angela D’Annunzio, Carla Rovira Aguilà, Javier Martínez González, Isabel Gutiérrez Rodríguez, Leire Manterola Ikutza, Cristina Sánchez Doblas, Andrea Suárez Ubilla, Maria Isabel Prado Carpintero, Eva Soto Gopar, Sònia Prada Girbal, Sonia Rodríguez Rodríguez, Ariadna Bonet Cantero, Jorge Jesús Jáuregui Farfán, Daniela Escobedo Hoyos, Joel David Alarcón Crespo, Kevin René Ostaiza Morán.

Un any més, l’organització de la Nit de la Professió ha anat a càrrec de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i les Balears i els col·legis oficials de Metges de Barcelona, el d’Infermeres i Infermers, el de Farmacèutics, el de Fisioterapeutes i el de Psicòlegs.

La celebració va cloure amb la música en directe a càrrec del grup Rockbato, amb la característica que gran part dels seus integrants són professionals sanitaris.