La neutralitat com a excusa

Aquesta setmana la Junta Electoral ha enviat una resolució a diversos ajuntaments catalans, ordenant-los treure de l’espai públic totes les banderes estelades propietat de l’Assemblea Nacional Catalana que, com tothom sap, no participa de les eleccions. En molts casos la resolució anava acompanyada del llistat exhaustiu i/o de les fotografies de cadascuna de les senyeres catalanes a retirar “en el término de 24 horas”.

Algunes d’aquestes estelades feia més de sis anys que estaven penjades i molt rarament ho eren en edificis oficials. Normalment eren en màstils en rotondes, entrades a les poblacions i algunes en fanals al centre de la ciutat o en avingudes principals. En aquests anys han passat una desena de campanyes electorals, sense que les estelades fossin retirades. Per què ara hi ha aquesta ofensiva?

Normalment qui ho ha exigit a les respectives Juntes Electorals és una entitat fantasma anomenada Impulso Ciudadano que, amb aquest nom, ja us podeu imaginar de quina mena de claveguera han sortit. El feixisme que mai va acabar de marxar, està de tornada i afecta a tota la política institucional espanyola. Tota.

Alguns alcaldes, pocs, han presentat recurs, però la majoria hores d’ara ja han complert la resolució. La injustícia comesa contra el darrer President de la Generalitat inhabilitat amb l’excusa d’una pancarta reclamant llibertat d’expressió, en lloc de la lògica repulsa que ens fa a la majoria de ciutadans, a ells els fa por perdre la cadireta. Són covards, però mantenen el sou.

Què podem esperar d’uns partits que o han recolzat sense reserves l’aplicació abusiva de l’article 155 o s’han afanyat a complir el cessament de càrrecs electes que, per llei orgànica, només pot nomenar o cessar el Parlament de Catalunya?. Si no diem prou d’una vegada, l’afany repressor de l’estat a través dels seus organismes, no deixarà de trepitjar els nostres drets.

Mentre els alcaldes que no han fet ús del dret legítim del recurs que preveu la llei, s’afanyaven a retirar totes les estelades que, no ho oblidem, no eren penjades en edificis oficials, la Junta Electoral Central autoritzava l’emissió en espais públics de propaganda electoral tant per ràdio com per televisió, de l’himne feixista del Cara al Sol.

Tant li fa que la llei de Memòria Històrica encara estigui vigent. Tant li fa que a tot Europa l’exhibició d’himnes i simbols feixistes estiguin castigats per llei. A la Espanya del 2023 que s’encamina cap al passat més fosc, es promociona sense rubor un himne feixista i es reprimeix un símbol pacífic de Catalunya.

Un país que manté a la presó un cantant com Pablo Hasel i a l’exili a Josep Valtònyc per haver cantat que el Borbó és un lladre o que fa retirar els nostres símbols nacionals de pau i llibertat, mentre que promociona himnes feixistes com el Cara al Sol, mai serà el meu país. Mai.