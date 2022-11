La moda com a Cultura

Cada vegada més les xarxes socials ens apropen a una nova cultura i manera de veure i estimar la moda. I és que, anar a la moda, està de moda! Així doncs, podríem dir que les xarxes són un mitjà de comunicació molt proper i personal amb què som capaços d’expressar-nos i deixar que altres persones ens coneguin. Les imatges, l’eina clau d’aquesta nova eina comunicativa, són un llenguatge no parlat, capaç de donar i transmetre confiança. En aquests retrats, sovint ens esforcem per treure partit al millor de nosaltres, cuidant la nostra imatge i, per tant, el nostre estil. Així, molts estudis han confirmat que vestir bé influeix de manera positiva en la nostra autoestima.

Un look senzill per a tothom per aquesta temporada

Ara que sí que sembla que l’hivern comença a treure el cap, deixo per aquí algunes de les tendències i peces bàsiques que no poden faltar al teu armari i que et faran aconseguir un modelet ideal.

Tant si t’agrada més la roba d’home o de dona amb aquesta combinació obtindràs un look ideal per anar a treballar, sortir per anar a sopar o bé passar una tarda amb amics.

En aquesta ocasió us presento un look bastant similar tant en versió masculina com femenina. La base seran uns pantalons negres -que poden ser texans- amb caiguda o acampanats. Els combinarem amb una camisa blanca al gust, o bé amb un jersei. Per acabar el nostre estilisme el completarem amb una blazzer o un trench, dos tipus de jaquetes ideals per a la tardor. Amb les sabates podem acabar de definir l’estil del nostre look.

Si volem obtenir un conjunt més casual, el combinarem amb unes esportives; en canvi, si en volem un de més sofisticat, podrem afegir uns talons o una bossa de mà.

Anar a la moda no ha de ser sinònim de luxe, tothom pot sentir-se bé amb el seu cos i trobar el més adient per a cada gust. El secret és trobar la combinació adequada que estigui en harmonia amb nosaltres, i fer del menys més.