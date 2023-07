“La meva feina consisteix en ajudar les persones a trobar el seu camí”

Entrevista a Yolanda Castaño, terapeuta i instagramer

Sóc Yolanda Castaño Horna, nascuda fa 45 anys a Igualada. Tinc una filla -Paula- de 5 anys. Soc terapeuta i tinc un gabinet on faig tractaments, massatges, meditació, pèndul…

Al seu gabinet quines afeccions tracta?

Contractures, cel·lulitis, panxes inflades, dolors cervicals, lumbars… i tot tipus de tractaments estètics. Ara a l’estiu hi ha un increment de les afeccions circulatòries, especialment les dones que noten més la calor. Faig massatge per millorar la circulació. Amb un bon drenatge no s’inflen les cames i l’estiu es passa molt millor. A l’hivern hi ha més contractures.

Quines mesures preventives podem adoptar per evitar problemes circulatoris?

Menjar sa, fer exercici moderat, beure aigua, però si és possible amb alguna infusió, dormir amb les cames aixecades. Una mesura molt recomanable és posar un coixinet sota els peus per a facilitar el retorn venós.

Quines són les afeccions que més costa de guarir?

Si fa molt de temps que no s’han tractat les contractures. A nivell emocional les angoixes i les depressions. Un cop al mes caldria que ens féssim un massatge per mantenir el bon funcionament de tots els òrgans del nostre cos. Si no els tractem quan apareixen, els problemes s’enquisten i costa molt de superar-los. Tot és emocional i si no ho tractem apareixen les malalties.

Vostè, com moltes anoienques, va començar la seva vida laboral a Vivesa. Com va ser que passés al camp de la teràpia?

Quan vaig acabar el meu contracte laboral amb Vivesa em vaig posar a estudiar al CEPEC a la carretera de Manresa, d’Igualada. Vaig aprendre quiromassatge, massatge esportiu, drenatge, circulatori…. vaig demanar feina a FitoNatura, ja que coneixia el Salvador i la Lourdes, ens coneixem de tota la vida. De fet encara hi col·laboro quan em necessiten.

Era la seva vocació?

A banda que em ve de família, és un àmbit que sempre m’ha agradat. Serveix per ajudar a les persones que ho necessiten que és un aspecte de la vida que m’agrada molt. La meva feina consisteix en ajudar a les persones a trobar el seu camí, amb altres teràpies.

Imagino que té més clientes que clients?

Pel que fa als aspectes estètics, sí. Les dones cuidem el nostre aspecte una mica més que els homes. Però pel que fa a problemes físics atenc a tants homes com dones.

Cal un reciclatge continu?

Sempre pots millorar, formar-te i aprendre tècniques i teràpies noves. En el meu cas concret tinc l’avantatge que conec molt bé la majoria de clientes i clients que tinc.

A Igualada fins a la aparició d’Instagram i altres xarxes socials, els afeccionats a la fotografia sempre érem els fotògrafs. Ara però hi ha una nova categoria, que són les models. A Igualada n’hi ha de molt notables i vostè n’és també una mostra. Com hi arriba?

Conec de fa molts anys la M. José Delgado que és una gran fotògrafa –@reyesphoto68– i un dia em va proposar participar en les seves sessions fotogràfiques i em va agradar molt.

La majoria de fotografies que ha fet públiques predomina el color negre. És per alguna raó especial?

M’agrada el negre, però en els casos que cita, coincideix amb la temàtica de les fotos. Pot ser que al fotògraf li agradi la imatge dura, seriosa que puc arribar a transmetre. Quan faig de model m’adapto al que vol expressar el fotògraf. De fet només accepto col·laborar en projectes que m’agradin i on pugui aportar la meva expressivitat.

Fins ara la fotografia és un hobby però ha pensat en alguna forma de professionalització?

Mai se sap. Estaria bé fer publicitat o projectes continuats. M’hi veig molt capaç però, de moment, no hi ha cap projecte. Em limito a gaudir de la fotografia i a penjar-les a Instagram… @yolandaiolephoto , sense tancar cap porta.

Instagram és un aparador?

Sí. I molt ràpid. Tot i que tinc el perfil privat i exclusivament de fotografia. Només hi pot entrar qui jo accepto.

De la seva feina de terapeuta té perfil públic?

Mai m’ho he plantejat.