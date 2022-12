La fórmula de la riquesa empresarial

Un dels millors perfils de twitter que segueixo, Orange Book, va fer aquesta pregunta fa un temps: “En menys de 10 paraules, quina seria la teva definició d’èxit?”. Aquesta és una d’aquelles preguntes-trampa que porta a les persones a assenyalar un desig enlloc d’un objectiu. La diferència és simple. El desig ens du a somniar, mentre que els objectius empenyen el pensament. Una gran diferència, oi? Els somnis són genials però, siguem realistes: no ens fan passar a l’acció. En canvi, pensar és un procés que porta a sistemes, accions i resultats. Com deia aquell, “hi ha persones que somnien amb l’èxit, mentre d’altres es lleven i hi treballen.”

Per això, cada cop que un empresari em pregunta com fer del seu un negoci d’èxit sempre li responc amb la meva fórmula de la riquesa empresarial, que els ajuda a pensar i a actuar, i no a somniar. I ho fa creant una cultura del creixement basada en tres factors que alimenten la següent equació: (Bf+Di)xTa=Te.

Resumint-ho, un negoci que prospera és aquell on:

• el benefici creix (Bf);

• els diners flueixen (Di);

• el talent lidera (Ta); i

• el temps s’allibera (Te).

Però, com pots observar, la meva fórmula no és una simple suma, oi? Deixa’m que t’expliqui com funciona. El primer que has d’acceptar és que la riquesa es mesura en minuts i no en cèntims. Això vol dir que, si vols ser més ric, has de guanyar temps lliure, i que els diners són el combustible que et permet guanyar més temps, i no a l’inrevés.

Per tant, el resultat objectiu de la meva fórmula, com pots veure és el temps (Te), mentre que els diners (Bf i Di) són el vehicle per aconseguir-ne. I això ens du a treballar en aquests tres factors de la següent manera:

1. Una mentalitat del benefici, i no de la facturació. Les vendes premien el teu ego, mentre el benefici premia el teu compte corrent. Et cal crear una mentalitat de benefici, i començar a prémer els botons del mateix, com una estratègia clara, productes de més valor i preus per al màxim benefici, entre d’altres.

2. Els diners han de fluir de debò. Un negoci que prospera és un negoci on els diners mai no són un problema. Això vol dir que quan toca invertir sempre els trobem perquè els generem àgilment, i no a través de deute que no serveixi de motor del benefici i amb el ROI al cap.

3. Finalment, un equip executiu eficaç crea i implementa l’estratègia, i no només t’obeeix. I aquest és el motor clau per a un negoci pròsper i un creixement sostingut, ja que multiplica els teus diners i el teu temps eliminant-te de l’equació en el llarg termini. Per a fer-ho possible, però, cal que et centris en àrees com el lideratge, l’eficàcia i la delegació.

I només quan poses aquests tres factors a treballar és quan pots començar a gaudir de la riquesa que aporta un negoci pròsper, on els beneficis creixen, els diners flueixen, el teu equip lidera i el teu temps s’allibera.