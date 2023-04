La candidatura municipal d’ERC Jorba en marxa

El proper dissabte dia 6 de maig, a les vuit del vespre al cafè de Jorba, és presentarà la nova candidatura d’ERC Jorba a les eleccions municipals. Del programa, que s’està construint amb les aportacions dels veïns, en destaquen el pla d’incentius per a la rehabilitació i el lloguer assequible de les cases desocupades dels nuclis històrics, l’elaboració d’un pla d’autonomia energètica pels nuclis del poble (comunitat energètica o altres formes de no dependència de les grans companyies), l’enjardinament i creació d’una zona d’ombra i jocs infantils a la gran zona verda de davant la pista de l’escola (Parc dels Països Catalans, antic barranc de Jorba), amb procés participatiu previ. D’altra banda, millorar l’arbrat a l’Avinguda de Canaletes i la Plaça de la Font, seguir lluitant per les mesures per a la reducció del soroll de l’A-2 al seu pas pels nuclis de Jorba, de Sant Genís i de Pla de Torruella.

També es vol continuar la millora i modernització de les instal·lacions esportives (camp de futbol nou, vell i piscina), i treballar per l’acord amb del Departament d’Educació per la construcció de la nova Escola. I també les estacions depuradores d’aigua a Sant Genís i Pla de Torruella. Es treballarà per obrir i donar un ús a l’edifici projectat com a Centre de Dia, i es buscarà un acord amb la Unió Joventut Jorbenca que garanteixi la continuïtat en l’obertura del cafè de Jorba.

Així mateix, continuar millorant el manteniment dels camins d’accés als nuclis, disseminats i masies, així com el manteniment i la neteja dels carrers, parcs i jardins dels tres nuclis principals. I garantir el suport a les entitats culturals, educatives, esportives i juvenils i de gent gran. Finalment, seguir lluitant pel soterrament total de les dues Línies Elèctriques d’Alta Tensió aèries que empreses privades estan projectant entre cal Joveró i la bandera, i entre Clariana, l’obaga del pla del magre i la bandera. I respecte la zona del Pla de Cal Blasi, en cas d’existir propostes d’implantació d’activitat empresarial, gestionar-ho amb una informació puntual als veïns i amb el màxim de cura, rigor i exigència pel que fa als requeriments urbanístics, mediambientals, paisatgístics i de viabilitat econòmica que siguin necessaris.

La candidatura estarà formada en els set primers llocs per Pilar Queralt (Jorba), Pep Vallès (Sant Genís), Marta Alonso (Pla de Torruella), Adrià Domènech (Jorba), Lourdes Relat (Jorba), Josep Maria Palau (Jorba) i Jordi Sarlé (Jorba). També comptarà com a suplents amb en Pep Solà (Jorba), Anna Pérez (Jorba), Jordi Payró (Sant Genís), Isabel Marmi (Jorba), Pere Alemany (Jorba), Concepció Soteras (Sant Genís), Víctor López (Jorba), Maria Monsalve (Jorba), Carles Gascó (Jorba) i Mercè Baliu (Sant Genís). 