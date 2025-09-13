Els jutjats d’Igualada, inclosos en una intensa reforma de gran abast

El passat mes de juliol va entrar en vigor una de les reformes més importants del sistema judicial català en les darreres dècades: la transformació de 33 partits judicials en Tribunals d’Instància, d’acord amb el desplegament de la Llei Orgànica 1/2025 d’eficiència del servei públic de justícia. Aquest canvi estructural afecta més de la meitat dels partits judicials de Catalunya i suposa una reordenació profunda per garantir una justícia més moderna, propera i àgil.
El desplegament de la reforma suposa la conversió de 33 partits judicials que disposaven de jutjats de primera instància i instrucció mixtos i de violència sobre la dona (VIDO) en nous Tribunals d’Instància (TI). Aquesta reestructuració unifica serveis sota un únic tribunal per partit judicial i estableix nous models organitzatius per garantir una millor distribució de la càrrega de treball.
Els nous tribunals es classifiquen en tres models (A, B i C) segons la seva complexitat i volum. S’han adaptat 26 oficines judicials existents i se n’han creat 7 de noves en municipis com Blanes, Cornellà, Igualada o Sant Boi de Llobregat. Aquest disseny facilita la cooperació entre jutjats i afavoreix una gestió més eficient dels recursos humans i materials.
El desplegament dels TI ha anat acompanyat d’una profunda reforma normativa i organitzativa. S’ha derogat el Decret 169/2010 i s’ha aprovat un nou model de referència que afecta la totalitat dels 49 partits judicials de Catalunya. Aquest nou marc regula la creació dels TI i la seva articulació amb les oficines judicials.
També s’han redefinit les unitats processals de suport directe (UPSD), i cada tribunal comptarà amb nous referents d’arxius judicials i deganats. La reforma s’inscriu en el marc estratègic del Pla de Justícia de Pau i de Proximitat 2025–2028, aprovat pel Govern el passat mes d’abril.
La digitalització també ha estat un dels pilars de la reforma. S’han desplegat més de 7.600 portàtils, gairebé 10.000 monitors amb webcam i 160 kits de videoconferència. Els sistemes TIC s’han adaptat al nou model i s’hi han integrat més de 40 aplicacions judicials.