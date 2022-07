Jorba Reflexiona i Per la Conca presenten al·legacions al PDUAECO

L’associació Per la Conca i la plataforma ciutadana Jorba Reflexiona han presentat al·legacions al PDUAECO aprovat el passat 8 d’abril per tal de racionalitzar l’afectació de la planificació. Tot i que les entitats valoren la compactació i reducció de l’afectació incorporada en la darrera versió del projecte, argumenten que les 205 noves hectàrees ara proposades continuen excedint les necessitats de la Conca i de la comarca.

Les entitats consideren que “és greu que la planificació no s’ajusti a les circumstàncies derivades de l’emergència climàtica, tot esquivant el deure de mitigar les emissions de CO2, la prioritat de salvaguardar el sòl agrícola de la Conca d’Òdena, en compliment de la recent legislació d’espais agraris, o de preveure les necessitats hídriques”. És per això que senyalen que algunes localitzacions previstes no són idònies per problemes de configuració i delimitació.

En el cas de Jorba, diuen, el pla no respecta la voluntat popular que va decidir en consulta celebrada el 23 d’octubre del 2021 que no es volia ampliar el sòl industrial previst. Malgrat la participació a la consulta va ser altíssima i el resultat aclaparador, el PDUAECO encara preveu augmentar sòl industrial a Jorba.

Suport rotund per part dels ciutadans i d’entitats

El passat dijous 7 de juliol, Per la Conca i Jorba Reflexiona van celebrar un acte obert a la ciutadania per explicar el contingut del PDUAECO i de les al·legacions. A més, van oferir als assistents la possibilitat d’adherir-s’hi firmant una al·legació col·lectiva o presentant una al·legació individual. La preocupació que aquest PDUAECO ha generat ha quedat reflectida amb una resposta extraordinària, amb 300 adhesions en temps rècord.

Aquest acte és fruit l’estudi dels prop de 1.000 fulls de la planificació per part de les entitats amb l’advocat Eduard de Ribot i contrasta amb l’acte organitzat per la Mancomunitat i els alcaldes de la Conca d’Òdena que es va fer a porta tancada amb la patronal dos dies abans de que es publiqués el document publicat.

Unió de Pagesos, per la seva banda, també ha presentat una al·legació amb un enfocament molt més sectorial que demana la retirada tant d’aquesta nova planificació com de la vigent. A més, però, ha donat també suport a l’al·legació col·lectiva tal com han fet altres entitats com l’Associació de productors de la Conca d’Òdena o Preservem l’Anoia.