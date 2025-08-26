Jorba presenta al·legacions al projecte de la línia d’evacuació d’una planta solar fotovoltaica

L’Ajuntament de Jorba, ha presentat de nou al·legacions al projecte de les infraestructures d’evacuació de la planta solar fotovoltaica anomenada PS Matacan Solar. Aquest projecte connecta la subestació SE Saio amb la subestació SE Anoia 220 kV de Red Eléctrica de España, SAU, i afecta els termes municipals de Jorba, Òdena, la Pobla de Claramunt i Vilanova del Camí, a la comarca de l’Anoia.
Alguns dels punts més destacats de les al·legacions presentades, basades en informes tècnics emesos per l’enginyer tècnic municipal, Marc Pujol Puntí, i l’arquitecte municipal, Miquel Raja Borràs són la senyalització del traçat soterrat, el trasllat del carril bici i per a vianants, la profunditat del soterrament en camps de cultiu i el soterrament del tram aeri final.
Així, l’Ajuntament sol·licita que tot el traçat soterrat de la línia sigui senyalitzat en superfície. També es demana que el tram de línia d’alta tensió soterrada que va des del camp de futbol de Jorba fins abans de l’entrada al nucli de Sant Genís, el carril per a bicicletes i vianants de la vora sud sigui traslladat a la vora nord. L’objectiu és allunyar els usuaris de la línia soterrada.
Donada la importància de l’activitat agrària a Jorba, se sol·licita que en tots els trams de camps de cultiu, la línia soterrada es construeixi amb una profunditat mínima d’1,5 metres, profunditat essencial per garantir la continuïtat de l’activitat agrícola i permetre l’ús de maquinària pesant.
A les al·legacions també se sol·licita que el traçat final de la línia discorri preferentment per zones allunyades de nuclis residencials, masies i equipaments públics, respectant l’estructura urbana existent i facilitant la compatibilitat amb els usos del sòl previstos en el planejament municipal i el soterrament del tram aeri final, dels últims 780 metres de la línia que afecten el municipi de Jorba.
Recordem que el projecte actualment presentat per la companyia contempla el soterrament del 87% d’aquesta línia quan inicialment contemplava 17 torres aèries que travessaven el municipi de Jorba. L’alcaldessa Pilar Queralt manifesta que “entenem la necessitat de les energies renovables, però la seva implementació ha de ser amb cap i amb cara i ulls, evitant trinxar el territori o malmetre tot el paisatge i la vida de la gent” Queralt explica que “amb aquestes al·legacions no se sol·licita la paralització dels parcs ni de les renovables, sinó que es demana que es facin de manera adequada, amb un soterrament prioritari de les línies. També es demana que els parcs es limitin, procurant que no n’hi hagi més un cop ja hi són, evitant una invasió salvatge de projectes de renovables”.