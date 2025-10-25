Jaume Balcells, nou president d’una renovada TICAnoia

TICAnoia, associació sense ànim de lucre per l’impuls de l’Ecosistema TIC de l’Anoia, ha renovat la seva Junta Directiva en el marc de l’Assemblea Extraordinària celebrada el passat 3 d’octubre. La nova Junta enceta un mandat de tres anys amb l’objectiu de continuar enfortint el sector tecnològic a la comarca.
La presidència de l’entitat recau ara en Jaume Balcells, CEO de Practics Business Solutions, empresa igualadina especialitzada en solucions ERP, CRM, BI i eCommerce, amb més de 30 anys d’experiència en el sector TIC i projectes tant a nivell nacional com internacional. La composició de la nova Junta de TICAnoia és la següent: President: Jaume Balcells (Practics) Secretària: Margarita Matesanz (Margarita Matesanz) Vicepresidents: Isidre Mensa (MPM Software), Jordi Solà (Cubus Games) i David Puiggròs (Espia) Tresorer: Manel López (Ceina) Vocals: Carlos Bou Rodríguez (ZATSolutions), Joan Costa, Stephanie Marko (Stikets), Sigrid Nieto (Sigrid Informàtica), Josep Piqué (Engisoft), David Regordosa (EngisoftCloud), David Sánchez (Sumo de Coco).
La majoria de membres ja estaven vinculats a l’entitat, bé com a part de l’anterior equip directiu o participant en comissions de treball. Aquesta continuïtat assegura estabilitat i reforça el compromís de TICAnoia amb la seva comunitat empresarial. Segons Balcells, “la nostra prioritat és continuar enfortint l’ecosistema tecnològic de l’Anoia, potenciant la innovació i el talent local, i consolidant la comarca com a referent TIC al territori”.
TICAnoia manté una dinàmica de trobades mensuals entre la Junta i el Consell Consultiu, espai obert a la participació de tots els socis i sòcies a través de les comissions de treball: Nous Projectes; Dones TIC, Talent i Formació; i Comunitat TIC. El sector TIC a Catalunya, motor econòmic i social El sector tecnològic i digital és avui un dels grans motors econòmics del país. Segons l’informe “El sector tecnològic i digital a Catalunya” (2024), 24.878 empreses conformen l’economia digital a Catalunya, amb una facturació de 39.646 milions d’euros, representa prop del 14% del PIB català.
En termes d’ocupació, el sector dona feina a 198.462 persones, amb un creixement interanual del 7%. Es tracta d’un àmbit jove i en expansió: la meitat de les empreses (50%) s’han establert en els darrers 10 anys. El sector TIC català no només genera riquesa pròpia, sinó que és tractor d’altres sectors com l’industrial, el social, el sanitari o el de la sostenibilitat. Els principals reptes són la creació de nou talent, per cobrir l’alta demanda de professionals, i la reducció de la bretxa de gènere, despertant vocacions STEAM entre el talent femení de les noves generacions.