Japó en onze dies: un viatge al cor de la tradició i la modernitat

Autor: Àgora Destins
El Japó és d’aquells destins que captiven només d’esmentar-los. Un país on conviuen en perfecta harmonia el més futurista i el més ancestral: neons que il·luminen la nit a Tòquio, temples mil·lenaris a Kyoto, cases tradicionals de fusta a Shirakawago i paisatges naturals que semblen postals. L’itinerari que us proposem —onze dies intensos i ben planificats— us permetrà descobrir tot això i molt més.
Dies 1-3: Tòquio, energia i contrastos
La capital japonesa és un univers propi. En només tres dies descobrireu la seva cara més tradicional al barri d’Asakusa, amb el temple Sensoji, i la seva cara més vibrant a Shibuya, amb el pas de vianants més famós del món i els llums que mai s’apaguen. Passejar pel mercat de Tsukiji és una experiència sensorial: peix fresc, sabors sorprenents i botigues úniques. Ginza, amb les seves botigues de luxe, i Akihabara, el paradís de l’electrònica i l’animació, completen el mosaic. La cirereta del pastís? Un sopar en un vaixell tradicional Yakatabune navegant per la badia de Tòquio.
Dia 4: El Fujisan i Kawaguchiko
Cap visita al Japó és completa sense veure el majestuós Mont Fuji. El trajecte us portarà pels cinc llacs del Parc Nacional Fuji-Hakone, amb una parada a la cinquena estació, a 2.305 metres. Al poble d’Oshino Hakkai descobrireu artesania i cases típiques de muntanya. La jornada culmina amb nit en un ryokan, allotjament tradicional japonès amb banys termals i un sopar que és un autèntic festí.
Dia 5: Travessant els Alps Japonesos fins a Takayama
La ruta us endinsa als Alps japonesos, un dels paisatges més bells del país. A Takayama, el centre històric conserva cases de fusta, destil·leries de sake i mercats locals. La visita a l’antiga casa de govern, la Jinya permet entendre la vida en temps dels shoguns.
Dia 6: Shirakawago i arribada a Kyoto
El mercat del matí de Miyagawa i el poble de Shirakawago, amb les seves cases de sostres de palla declarades Patrimoni Mundial, són un viatge al Japó rural i autèntic. La jornada continua amb el preciós jardí Kenrokuen, a Kanazawa, abans d’agafar el tren cap a Kyoto.
Dies 7-8: Kyoto, el cor espiritual del Japó
Amb més de 1.600 temples i 300 santuaris, Kyoto és l’ànima del Japó. El bosc de bambú d’Arashiyama, els carrers tradicionals de Higashiyama, el Pavelló d’Or (Kinkakuji), els jardins zen de Ryoanji i el castell de Nijjo us transportaran a un altre temps. Al vespre, passejar pel districte de Gion, on encara avui viuen maikos i geishes, és una experiència màgica.
Dia 9: Hiroshima i Miyajima
El tren bala us portarà a Hiroshima, símbol de pau i memòria. Al Parc Commemoratiu hi trobareu el Gembaku Domu i la Flama de la Pau. Després, un ferri us portarà a Miyajima, amb el famós torii vermell que s’alça dins del mar. Temples, pagodes i carrerons d’artesania completen la jornada.
Dia 10: El castell de Himeji i Fushimi Inari
El “castell de la garça blanca” és el més impressionant del Japó, recentment restaurat i Patrimoni de la Humanitat. De tornada a Kyoto, us espera el santuari Fushimi Inari, amb els seus milers de torii vermells formant camins infinits a la muntanya.
Dia 11: Nara i Osaka
La primera capital permanent del Japó conserva temples majestuosos com el Todai-ji, amb la gran estàtua de Buda. El parc de Nara, amb cérvols que conviuen amb els visitants, és un dels records més entranyables del viatge. La ruta es tanca a Osaka, ciutat animada i gastronòmica, amb el barri de Namba com a escenari final.
Aquest itinerari és només un tast del que ofereix el Japó, però en onze dies recull els imprescindibles: ciutats modernes i tradicionals, natura espectacular, cultura i espiritualitat. Una ruta ideal per a la primavera, quan els ametllers i cirerers omplen els jardins de flors.
Un viatge que combina història, natura i modernitat i que deixarà en cada viatger un record inesborrable.