Investiguen com a possible homicidi la mort del fundador de Mango a Montserrat

Els Mossos d’Esquadra investiguen la mort d’Isac Andik, fundador de l’empresa Mango, com a possible homicidi, segons ha avançat el diari El País aquest dijous a la nit.
Segons ha publicat La Vanguardia minuts després, la jutgessa del cas hauria canviat l’status del fill d’Andic a investigat.
En un principi la investigació dels Mossos d’Esquadra va apuntar a un accident mentre Andic feia excursionisme amb el seu fill a la muntanya de Montserrat, però ara, i segons indica el rotatiu, certes incongruències en les declaracions del fill de la víctima haurien obert el nou escenari.
La família del fundador de l’empresa Mango, Isak Andic, ha explicat en un comunicat que confia en la innocència del seu fill, Jonathan Andic, després que la investigació sobre la mort del primer no descarti ara l’homicidi, segons publica ‘El País’. El desembre del 2024, l’empresari va caure durant una excursió a Montserrat i va perdre la vida.
“La família Andic està segura que aquest procés acabarà tan aviat com sigui possible i es demostrarà la innocència de Jonathan Andic”, han comunicat fonts de l’entorn del grup tèxtil.