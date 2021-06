Interessant taller de cuina sense pares a Can Muscons

Aquest dilluns l’Espai Jove Can Muscons ha acollit un taller culinari pels més joves. Els tallers de “Cuina sense pares” estan pensats perquè joves a partir de 14 anys s’acostin al món culinari a través de receptes saludables i fàcils de dur a terme, amb l’objectiu d’animar-los a posar-se el davantal.

L’activitat té una durada de dues hores, on es donen un seguit de consells sobre alimentació i s’elaboren plats fàcils, ràpids, saludables i econòmics. Els joves que hi van participar van elaborar tres receptes: un primer i segon plat a base de verdures, peix i formatge feta i uns postres amb fruita i xocolata negra. L’experiència per a la Catalina Micu de 15 anys i per a l’Aarón Alcalá de 17 anys, ha estat molt positiva i creuen que s’hauria de repetir el taller.

Aquests tallers són una de les activitats que Salut Pública de la Diputació de Barcelona ofereix als ajuntaments per fomentar estils de vida saludables entre els joves. Una experiència que a Vilanova del Camí ha anat a càrrec de Víctor Martos que va oferir un taller per mostrar als adolescents que cuinar plats saludables i sense perill, és una tasca fàcil.

Les inscripcions es van fer a través de les xarxes socials de l’Espai Jove Can Muscons i, seguint les normatives sanitàries de la situació actual, han acollit un total de set joves.

Us recordem que l’Espai Jove Can Muscons actualment té obertes les inscripcions a les activitats d’aquest estiu, a través del portal www.vilanovaenlinia.cat