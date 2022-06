El proper 30 de juny és una data clau per a les empreses que tinguin dificultats financeres, i també per a les persones naturals (físiques) que prevegin estar, o ja estan, en situació d’insolvència.

Per dos motius, el primer perquè el Govern ha mantingut congelats els concursos per la moratòria que va donar per la covid-19 prorrogada fins aquest proper 30 de juny de l’obligació de presentar concurs tal com preveu l’Art. 5 del Text Refós de la Llei Concursal (TRLC).

“1. El deudor deberá solicitar la declaración de concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer el estado de insolvencia actual.”

De no fer-ho, és un dels motius perquè el concurs es declari culpable, amb totes les seves conseqüències.

El segon motiu és que finalitza la pròrroga que Brussel·les ha donat a l’Estat espanyol de transposar la Directiva 2017/1132 sobre aspectes del dret de societats al voltant de reestructuracions i insolvències. La nova llei concursal ja està damunt de la taula per la seva aprovació. Es preveu, així, que el Govern eviti una nova moratòria concursal.

La nova llei concursal canvia radicalment les regles de joc, segueix el criteri de la cultura anglosaxona.

Primerament, en matèria de reestructuració. Abans que l’empresa hagi de presentar concurs, en un mecanisme preconcursal denominat “plan de reestructuración” es dona més força a la negociació a la fi “del manteniment de l’activitat de l’empresa, l’ajustament de les estructures de capital, donant major flexibilitat i evitant que creditors o socis puguin bloquejar reestructuracions raonables.” (Lamo de Espinosa)

Estableix un procediment específic per a “microempreses”, persones naturals o jurídiques que portin a terme una activitat empresarial o professional i que l’any anterior a la sol·licitud de concurs hagin empleat menys de deu treballadors i tinguin un volum de negoci anual o un passiu inferior a dos milions d’euros.

Aquesta llei també modifica la Llei de la Segona Oportunitat, agilitzant el procediment, desapareix l’acord extrajudicial de pagaments, però endureix les exoneracions. No seran exonerables els deutes públics i no podran accedir a acollir-se com ara a la Llei de la Segona oportunitat els administradors, com a persones naturals, de les empreses que el concurs de les quals hagi sigut declarat culpable.

Encara que es preveu que aquesta nova llei s’aprovi d’immediat, altra cosa és quan entrarà en vigor, tothom espera que hi hagi un temps d’adaptació.

És sabut que a pesar de les lleis concursals, de les seves modificacions (29 vegades) i de l’última refundació TRLC que hi ha hagut, la llei concursal mai ha aconseguit el seu objectiu de “salvar” les empreses. El 90 % de les que es veuen abocades al concurs acaben en liquidació. Aquest nou “meló” veurem com surt una vegada obert.

Les veus autoritzades en dret concursal, malgrat veuen aspectes positius també n’assenyalen de negatius que dificultaran la pretensió de la nova llei “…para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas…”