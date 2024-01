Inici espectacular dels anoiencs al Dakar, amb victòria d’Armand Monleón en una etapa

Publicitat

És un luxe per a l’esport del motor anoienc poder tenir dos copilots dins l’elit de l’alta competició, en aquest cas a l’especialitat de ral·li raids.

Efectivament, l’igualadí Armand Monleón, a l’estructura oficial de Toyota, i l’odenenc Àlex Haro a la de Ford disposen de totes les comoditats, però a la vegada tenen la gran responsabilitat de defensar unes marques oficials que destinen grans quantitats econòmiques per tal de destacar i, si és possible, guanyar etapes i carreres.

Monleón copilotant al jove pilot brasiler Lucas Moraes amb el Toyota Hilux i Haro copilotant a l’osonenc Nani Roma amb el Ford Ranger. Sens dubte no podia començar millor per al brasiler i l’igualadí que ja en la tercera etapa la del dilluns d’aquesta setmana van ser els fenomenals vencedors, tal com ja es va fer ressò aquest periòdic a la web.

Això és el que comentava Lucas Moraes al finalitzar l’etapa, molt satisfet amb la gran labor d’Armand Monleón: “És realment increïble! Dedico la victòria a l’Armand. La navegació ha sigut increïblement dura, però l’hem superada. Hem aconseguit mantenir el cotxe d’una sola peça i sense punxades, amb un bon ritme i segur. L’Armand ho ha fet realment increïble, i hem d’agrair a tot l’equip. Un dia més, un dia menys, com diem al Brasil, i hem de continuar així!”.

En el moment d’escriure aquestes línies, el dimecres al final de la cinquena etapa, Lucas Moraes i Armand Monleón estan situats en el desè lloc de la classificació general. Nani Roma i Àlex Haro en el setzè lloc. Sense dubte a l’osonenc i l’anoienc no els surt el Dakar que ells voldrien, però cal tenir present que és la primera aparició d’aquest Ford al Dakar i la seva missió és finalitzar la prova. Aquest dissabte hi haurà l’etapa de descans a Riyadh, la capital saudita, però abans d’ahir dijous i avui divendres queda l’etapa especial que consta de dos dies. I a partir del diumenge quedaran sis etapes més.

