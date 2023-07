Inher Clean S.L. obre la botiga a Vilanova del Camí per millorar el servei al client del seu negoci de neteja

INHER CLEAN S.L. ofereix serveis de neteja tant a empreses com a particulars i s’adapta a totes les necessitats dels seus clients.

Encara no fa ni un any, el setembre del 2022, el Joaquín Insa va engegar el seu projecte personal més ambiciós. Amb 34 anys, i després de treballar en diversos sectors, en Joaquín va decidir fundar l‘empresa de neteja Inher Clean S.L. Un projecte que en aquests primers mesos, des que va començar a caminar, ha funcionat molt bé. Tant és així que el passat dissabte 1 de juliol es va inaugurar l‘oficina-botiga d‘Inhercleran a Vilanova del Camí, al carrer Nostra Senyora de la Mercè, 6. En aquest espai, més enllà de poder trobar-te presencialment amb l‘equip de l‘empresa i fer-los consultes sobre qualsevol aspecte relacionat amb la neteja, també s‘hi podran comprar productes per a la neteja de la llar. Uns productes que van cridar molt l‘atenció dels que van fer acte de presència a la inauguració de dissabte, ja que van comprar tots els que hi havia disponibles.

Serveis més enllà de l‘Anoia

Tot i tractar-se d‘una empresa amb seu a l‘Anoia, Inher Clean ja treballa en poblacions de fora de la comarca. Així, fan la neteja en empreses de Vilanova i la Geltrú, l‘Hospitalet de Llobregat o també Barcelona, entre moltes altres ciutats.

Actualment, a més del Joaquín, Inherclean compta amb quatre treballadors més, que poden netejar tant en oficines com magatzems, però també cases particulars. I un altre dels serveis que ofereixen és la neteja de plaques solars i fotovoltaiques, que tan de moda estan actualment. Aquest darrer és un servei que, segons explica el Joaquín, «és important fer-lo, ja que si les plaques no estan netes no són tot l’eficients que podrien ser».

Responsabilitat social

Des de la fundació de l‘empresa, la intenció del Joaquín ha estat incorporar persones amb diversitat funcional a l‘equip de treballadors. De moment, a causa de l‘abundant burocràcia que s‘ha de gestionar, encara no s‘ha pogut tirar endavant el projecte, però el Joaquín fa temps que està en contacte amb Creu Roja per poder tirar endavant aquest projecte de responsabilitat social el més aviat possible.

La intenció del Joaquín és que persones que tenen dificultats per accedir al mercat laboral trobin el seu espai en aquesta empresa i permetre‘ls així augmentar també el seu grau d‘independència a la vida en general.

Adaptar-se al client

Des d‘Inher Clean asseguren que «la rigorositat i el bon fer» són senyals d‘identitat de l‘empresa, supervisant que totes les feines que es contractin es facin de manera correcta, permeten així que els seus clients no s‘hagin de preocupar en cap moment de realitzar aquestes tasques que són imprescindibles, però al mateix temps repetitives i que no tenen res a veure amb l‘activitat principal de l‘empresa.

A més, des d‘Inherclean s‘adapten a l‘horari que millor vagi a cada empresa. Així, per exemple, en el cas que un client necessiti que l‘equip de treballadors de la neteja entri a les oficines un cop acabi el darrer torn, l‘empresa ho fa tal i com es demana.

En aquest sentit, des d‘Inherclean també pacten la periodicitat que convingui per tal de tenir les empreses o cases particulars sempre netes. En el cas que un client només requereixi d‘un servei puntual i excepcional, això sí, Inherclean també realitza aquestes tasques.

En definitiva, en cas de buscar un servei de neteja per a la teva casa o la teva empresa, Inherclean és una opció molt recomanable. Pots consultar-ne tota la informació que necessites i demanar-ne pressupost a la seva pàgina web: www.inherclean.com, al telèfon 621 28 68 17 o al correu electrònic: inher@inherclean.com