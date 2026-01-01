L’IHC Rigat torna diumenge a la competició a la pista del Voltregà, i dijous viatjarà a Reus a la Champions

Després del parèntesi nadalenc, torna la competició per a l’Igualada Rigat. Els igualadins, colíders de l’OK Lliga, recuperen el proper diumenge la competició jugant partit de la 13a i última jornada de la primera volta.
El rival serà el Voltregà, a la seva pista de Sant Hipòlit. L’històric club osonenc es troba situat a la setena plaça de la classificació, amb 16 punts menys que els igualadins, que esperen continuar la ratxa imponent que els ha portat a ser un dels millors equips de la competició espanyola d’aquesta temporada. El partit es jugarà a les 12:15 hores, en horari únic de tota la jornada, doncs precisament Voltregà, Aloi i Rivas s’han de jugar les darreres dues places en joc per a la Copa del Rei.
D’altra banda, l’IHC tornarà també dijous vinent 8 de gener a la Champions. Serà partit de la quarta jornada, en la qual els arlequinats visitaran la sempre temible pista del Reus Deportiu, tot i que els del Baix Camp no tenen la sort ni el nivell de passades temporades, i encara no han puntuat en les anteriors jornades europees. Serà una bona ocasió per buscar la segona victòria de la Champions i apropar-se a trio d’equips que són al capdavant de la taula del grup A, el Porto, Trissino i Barça, tres grans poderosos de l’hoquei continental, i al mateix temps poder tenir més garanties de conservar la quarta plaça.
El capità de l’equip, Roger Bars, va fer fa uns dies un missatge de Nadal per a tots els socis i seguidors del club:
Bon Nadal i feliç any nou a tots els socis i aficionats de l’Igualada Hoquei Club.
Arribem a aquestes dates especials després d’un any intens, amb moments molt feliços i algun de dolent, però al final cada partit i cada moment viscut ha tingut més sentit gràcies al vostre suport constant, tant fora de casa com al nostre temple de les Comes.
En nom de tot l’equip, vull donar-vos les gràcies per creure en nosaltres, per estar en els moments difícils i per celebrar junts cada victoria. Sou una part fonamental del club i de la nostra força com a equip.
Us desitgem unes festes plenes de salut i bons moments amb la família i els amics. Que el nou any ens porti nous reptes, il·lusió renovada i moltes més alegries vestint els colors de l’Igualada.
Bon Nadal i fins molt aviat al pavelló!
Visca l’IHC. Roger