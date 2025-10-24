L’IHC juga demà dissabte contra el Porto buscant un lloc a la final de la Copa Continental

En un excel·lent moment de forma, que està agafant per sorpresa a tots els equips de l’OK Lliga, l’Igualada Rigat encara aquest cap de setmana la seva participació en la Copa Continental, l’antiga Supercopa d’Europa, que es disputarà a la localitat portuguesa de Barcelos.
Els arlequinats jugaran demà dissabte la segona semifinal, davant el totpoderós Porto, a partir de les 7 de la tarda hora catalana. Abans, al migdia, hauran trencat el gel els locals del Barcelos -amb el porter igualadí Guillem Torrents- i el Tomar, en un duel portuguès. L’equip igualadí, teòric convidat de pedra a l’esperada festa portuguesa, arriba a la cita en plena ratxa de victòries, la darrera, diumenge davant el Sant Just a les Comes, amb una maneta (5-0), golejada que li permet pujar a la segona posició de la classificació, a un punt de l’actual líder de l’OK Lliga, el Liceo. Cita aquest cap de setmana, doncs, amb l’esperança de donar la gran sorpresa.
Els de Marc Muntané van completar diumenge una actuació impecable, amb solidesa defensiva i encert ofensiu.