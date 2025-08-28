L’IHC debuta amb victòria a la Lliga Catalana després de posar contra les cordes a Espanya en un amistós

La XXI Frit Ravich Lliga Catalana va arrencar divendres de la setmana passada. Per a molts equips de l’OK Lliga, aquest serà el primer test de la temporada. La final a quatre es jugarà els dies 13 i 14 de setembre al pavelló Onze de Setembre de Lleida, que serà la seu de la fase final per primera vegada.
L’Igualada Rigat va debutar dimecres d’aquesta setmana a Cerdanyola, en el que era el primer partit “oficial” de la pretemporada, amb victòria per 1-4, amb dos gols de Guillem Llorens, i un de Matias Pascual i Miguel Cañadillas. Abans, els igualadins ja van oferir bones sensacions posant contra les cordes a la selecció espanyola absoluta en un amistós disputat a Sant Pere Riudebitlles, perdent per 4-3.
Els equips amb internacionals en l’europeu que es juga a Paredes (Portugal) de l’1 al 6 de sembre tindran baixes sensibles. El torneig està estructurat en quatre grups de tres equips cadascun, i només els primers classificats accediran a la fase final. La distribució dels grups ha quedat configurada de la manera següent: en elgrup A, Barça, Caldes Recam Làser i Voltregà Movento Stern; en el grup B hi són el Reus Deportiu Brasilia, l’Aitex PAS Alcoi i l’Innoaesthetics HC Sant Just; el C el formen el Calafell La Menorquina, el Pons Lleida i el SHUM Frit Ravich, i en el D hi són l’Igualada Rigat, el Noia Freixenet i el Cerdanyola.
El vigent campió és el Calafell, que va derrotar el Sant Just per un ajustat 3-2 amb un trio de gols de Jepi Selva –designat MVP– en la final jugada al pavelló Quim Tomàs del Club d’Esports Vendrell i va aixecar el seu segon títol en la competició, que havia guanyat anteriorment el 2022.
Serà el primer cop que la capital del Segrià sigui el marc de la fase final de la Lliga Catalana d’hoquei patins, fet que representa un reconeixement a la trajectòria i a la tasca desenvolupada pel territori lleidatà en favor de l’esport.
L’IHC jugarà dissabte un amistós a les Comes davant el Shum Maçanet.