Iguana fa arribar la seva xarxa de fibra òptica a la Pobla de Claramunt

Iguana segueix desplegant la seva pròpia xarxa de fibra òptica arreu de la comarca de l’Anoia i ja ha enllestit el desplegament a La Pobla de Claramunt. Amb la incorporació d’aquest nou municipi, Iguana ja dona cobertura a més de 44.000 unitats immobiliàries d’una trentena de nuclis de la comarca i municipis limítrofs.

Iguana ofereix l’ample de banda més elevat de la comarca amb fins a 1 Gbps de descàrrega i 300 Mbps de pujada per a particulars a preus d’allò més competitius. És tracta doncs, d’un ample de banda d’alta qualitat amb un servei de proximitat, quelcom necessari en els temps que corren. L’operador de l’Anoia no deixa de banda a les persones que potser no necessiten un ample de banda tan elevat i és per això que ofereix una segona modalitat de 100/10 Mpbs. Sobre qualsevol connexió a Internet s’hi pot afegir telefonia fixa, línies de telefonia mòbil o televisió, així com serveis específics per a empreses.

Els pobletans i pobletanes que ho desitgin ja poden demanar l’alta a través de la pàgina web www.iguana.cat, per telèfon al 93 803 55 09 o per correu electrònic contacte@iguana.cat.

Iguana també està treballant en el desplegament de la seva fibra òptica a Vilanova del Camí on ja hi té bona part del municipi en cobertura i properament farà arribar la seva xarxa de fibra òptica a Copons, Veciana, Carme, Orpí, Piera, La Llacuna i a Montserrat Parc i Sant Pau de la Guàrdia a El Bruc.