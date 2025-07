Igualada viurà el proper 21 de setembre la desena i darrera edició de l’Alzheimer Race

El diumenge 21 de setembre de 2025 es celebrarà a Igualada la desena edició de l’Alzheimer Race, que serà especial ja que la organització ha confirmat que serà la darrera edició d’aquesta cursa i caminada solidària i comptarà amb algunes sorpreses. Està organitzada per l’Hospital de Dia Sant Jordi del Consorci Sociosanitari d’Igualada (CSSI) i l’Associació de Familiars d’Alzheimer i altres Demències de l’Anoia (AFADA) amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Igualada.

La desena edició s’ha presentat avui, dilluns 30 de juny, amb la presència de l’alcalde de la ciutat, Marc Castells, la regidora d’Acció Social, Sandra de la Iglesia, el gerent del CSSI, Jordi Ferrer, la responsable de l’Hospital de dia Sant Jordi, Menchu Vélez, la integradora social del CSSI, Maria Àngels Toribio i varis representants d’AFADA.

Inscripcions Alzheimer Race 2025 Igualada

Les inscripcions es poden fer a partir d’avui a les pàgines del Consorci Sociosanitari d’Igualada, l’associació AFADA i del perfil de Facebook de l’esdeveniment.

Podran participar en la cursa les persones majors de 12 anys que ho desitgin, sempre que s’hagin inscrit correctament. Els menors d’edat hauran de presentar una autorització signada pels progenitors, que es podrà descarregar de la web oficial els dies previs a la cursa o es podrà signar el mateix dia de la prova. En la caminada no hi ha límit d’edat i pot participar tothom que ho desitgi, sempre que s’hagi inscrit.

Els dorsals (amb xip), samarretes i bossa dels participants s’entregaran a l’Hospital de dia Sant Jordi, al carrer Joaquima Vedruna 14 d’Igualada, els dies 17 i 18 de setembre de 3 a 6 de la tarda. Qui no hagi pogut recollir-ho abans de la cursa ho podrà fer el mateix dia de la prova a partir de les 8.30 i fins les 9.25 en el punt de sortida de la cursa.

A les 9 del matí del dia 21 hi haurà un escalfament coreografiat. Hi haurà servei de guarda-roba i es lliurarà avituallament a l’arribada. La sortida de la cursa serà a les 9:30 del matí i la de la caminada uns minuts més tard. El temps màxim per completar el recorregut serà de 90 minuts, fins les 11, moment en que està previst fer l’entrega de premis a les persones millors classificades de cada categoria. També es faran sortejos de regals.

Està previst mantenir el recorregut tradicional d’uns 5 km amb la sortida i arribada de corredors/es i caminants a la Plaça de la Masuca, davant de l’Hospital de Dia Sant Jordi, i seguint pel carrer Santa Joaquima de Vedruna, el Passeig Verdaguer, continuant per l’Avinguda Gaudí i la part inicial del Parc Fluvial del riu Anoia i acabant a la plaça de la Masuca. L’organització es reserva el dret de canviar el recorregut si les circumstàncies ho requerissin.

Les inscripcions ja estan obertes fins el 14 de setembre o fins que s’arribi a 1000 inscripcions. Mantenen el preu base de 12 € per les persones corredores, les quals han de tenir un mínim de 12 anys, i també de 12 € pels caminants majors de 12 anys. Són gratuïtes pels caminants d’entre 0 i 11 anys que no vulguin samarreta, i tenen un preu de 8 € pels caminants d’entre 6 i 11 anys que vulguin una samarreta tècnica Tuga amb el logo de la cursa. Tots els inscrits rebran un lot d’obsequis, i totes les persones majors de 12 anys rebran la samarreta tècnica, així com també les d’entre 6 i 11 anys que ho hagin seleccionat.

Opcionalment es podrà adquirir també una dessuadora per un preu de 28 euros. Qui es vulgui emprovar les dessuadores per triar talla, ho podrà fer a l’hospital de dia Sant Jordi la primera quinzena de juliol. S’assegura la talla triada de la samarreta i la opció a dessuadora a les inscripcions que es facin abans del 25 d’agost.

Aquelles persones que no disposin de connexió a Internet podran fer les inscripcions presencialment a l’Hospital de Dia Sant Jordi de dilluns a divendres del mes de juliol de 9 a 13 hores.

En el disseny del cartell d’aquesta edició hi ha participat Jordi Siscart, conegut a Instagram com a Oniric Voltage.

Els fons recaptats per les inscripcions i patrocinadors es destinaran a l’AFADA. L’altre objectiu de l’esdeveniment és sensibilitzar i informar la població pel que fa a aquesta malaltia degenerativa de les cèl·lules cerebrals, que a Catalunya afecta més de 112.000 persones. La cursa està oberta a la participació d’entitats i empreses col·laboradores que realitzin aportacions econòmiques i/o donacions materials, i que poden fer-ho trucant al 93 8068188.