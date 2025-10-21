Igualada, Vilanova i Montbui acorden unificar l’import de la taxa d’escombraries domèstica

Els ajuntaments d’Igualada, Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui continuen treballant en l’establiment de les bases per a un servei unificat de recollida d’escombraries i de neteja viària, que permeti complir l’estricta normativa 07/2022 que marca Europa per als propers anys i, alhora, oferir un millor servei a la ciutadania.
En la línia de seguir avançant en aquest projecte de cooperació municipal, els respectius plens municipals ja han aprovat, o bé ho faran properament, l’harmonització de la taxa d’escombraries domèstica en un mateix import per al 2026.
Una taxa de 190 euros per als tres municipis
La taxa per als habitatges serà de 190 euros. Paral·lelament, també s’està treballant en una estratègia comuna en relació amb els contractes actuals, que ja incorporen paràmetres amb una visió de servei compartit.
