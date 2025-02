Igualada, Vilanova i Montbui es coordinaran per regular la normativa local dels patinets elèctrics

L’Ajuntament d’Igualada està treballant en una modificació de l’ordenança de circulació per incloure regulacions específiques per als vehicles de mobilitat personal, especialment els patinets elèctrics. El regidor igualadí Miquel Vives ha explicat que “aquesta iniciativa s’està desenvolupant, també, en coordinació amb Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui, ja que no tindria sentit que les normatives fossin diferents en aquests municipis que estan a tocar i on hi ha la majoria de desplaçaments interurbans”.

Les modificacions, ha avançat Vives, se centraran en quatre àmbits: en les normes en relació a l’ús del casc, l’edat mínima per portar patinets, la velocitat i les vies per on podran circular.