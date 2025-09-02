Del Barça al Porto: els rivals de l’Igualada Rigat a la Champions d’hoquei

L’Igualada Rigat ha quedat enquadrat al grup A de la WSE Champions League masculina. Els arlequinats compartiran grup amb vells coneguts de l’OKLiga, com el Barça i el Reus Deportiu, i també amb l’actual campió de la lliga portuguesa i subcampió d’Europa, el FC Porto.
El grup el completen el Trissino italià, campió de la seva lliga i el Saint-Omer francès, també campió de la lliga francesa.
Els igualadins s’enfrontaran en el primer partit europeu al FC Porto, a Les Comes, on els de Marc Muntané ja saben el que és vèncer a tot un campió europeu com van fer en la passada WSE Cup amb l’Sporting CP.