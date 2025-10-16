L’Igualada Rigat, tercer a l’OKLiga després d’una contundent victòria a la pista del Lleida (2-6)

Resultats del Partit
Pons Lleida vs Igualada Rigat HC
OK Lliga Masculina
L’Igualada Rigat va aconseguir una gran victòria de prestigi a la pista del Pons Lleida per 2-6, en un partit brillant i complet dels arlequinats, que van dominar des de l’inici i van confirmar el seu excel·lent moment de forma. L’equip arlequinat va oferir una actuació coral d’alt nivell, amb encert ofensiu, una defensa gairebé inexpugnable i un Arnau Martínez excepcional sota pals, sumant així la tercera victòria consecutiva i assegurant acabar la quarta jornada com a tercer classificat a l’OkLiga.
Els jugadors de Marc Muntané van sortir endollats des del primer minut i en només tres minuts ja havien colpejat dues vegades: Joan Ruano va obrir el marcador amb un gran xut de pala des de mitja distància, i tot seguit Marc González va ampliar l’avantatge amb una cullera impecable a l’escaire. L’equip igualadí controlava el joc amb autoritat i fins i tot va saber resistir una inferioritat per targeta blava que va veure Roger Bars. La distància encara es va ampliar més a l’electrònic amb el 0-3 al quinzè minut de joc, amb una transició que l’argentí va definir a la perfecció per fer el seu primer gol a la lliga.
El Pons Lleida, però, no es va rendir i va aprofitar els últims minuts abans del descans per retallar diferències amb dues dianes consecutives: una amb un xut de pala imparable de Fabri Ciocale, i una altra amb un xut frontal en superioritat (per una blava molt rigorosa sobre Aleix Borràs) que va desviar desafortunadament Marc Carol a la seva pròpia porteria. Al descans es va arribar amb el 2-3 a l’electrònic i una sensació d’incertesa abans del pas per vestidors.
Però aquesta inici de temporada, l’Igualada Rigat està sent molt efectiu i no dona marge a la reacció. A la represa, els arlequinats van tornar a sortir com un cicló i en només cinc minuts van sentenciar el duel: González (amb el seu tercer doblet consecutiu) i Carol van situar el 2-5 amb dues rematades al segon pal que van deixar el Lleida sense resposta. A partir d’aquí, els igualadins van saber gestionar el partit amb intel·ligència i solidesa, amb un Arnau Martínez imperial sota pals, aturant fins i tot una falta directa de Gabarró; els arlequinats van disposar d’un penal i una falta directa per ampliar el marcador, però no van estar encertats amb la bola aturada. A les acaballes, Miguel Cañadillas va culminar el festival amb el 2-6 definitiu, arrodonint una tarda perfecta per al conjunt arlequinat que feia més de cinc anys que no guanyaven en territori lleidatà.
Amb aquesta victòria, tercera consecutiva, l’Igualada Rigat es consolida a la part alta de la classificació en aquest inici de temporada i confirma el seu gran moment abans de rebre diumenge al Sant Just a Les Comes, amb l’objectiu de continuar sumant de tres en tres i confirmar la bona ratxa dels de Marc Muntané.