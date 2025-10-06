L’Igualada Rigat suma els primers tres punts de la temporada contra el Caldes (2-4)

Resultats del Partit
CH Caldes Recam Làser vs Igualada Rigat HC
OK Lliga Masculina
L’Igualada Rigat va aconseguir una victòria catedràtica a la Torre Roja davant el Caldes Recam Làser per 2-4, en un partit on el conjunt de Marc Muntané va mostrar una imatge molt sòlida i madura, amb un gran nivell d’efectivitat ofensiva i una estructura defensiva molt solvent; els arlequinats van completar una actuació molt seriosa, demostrant solidesa defensiva, encert de cara a porteria i un treball coral que va valer els primers punts de la temporada, tot i les decisions arbitrals que van perjudicar els igualadins.
El duel va començar de la millor manera possible: només havien passat 82 segons quan Marc González, en el seu retorn a la pista on havia jugat les tres darreres temporades, va culminar una contra amb un remat precís al segon pal per signar el 0-1. El Caldes, però, va aprofitar un penal polèmic un minut després per fer l’empat, transformat per Lluc Vilà davant el seu excompany Arnau Martínez. Els igualadins van protestar un penal idèntic de l’ex-arlequinat Bernat Yeste a l’altre àrea instants després, però la parella arbitral només va assenyalar alçària.
L’Igualada Rigat no va abaixar la guàrdia i després d’un gran esforç en la recuperació de Marc González i una transició rapidíssima, una combinació dins l’àrea amb Roger Bars la va acabar culminant el de Sitges per establir el segon gol arlequinat i el seu doblet particular. A les acaballes de la primera part, Àlex Cardil es va inventar una genialitat dins l’àrea rival, regirant-se entre dos defensors i enviant la bola al fons de la porteria de Xus Fernández per establir l’1-3 amb el qual s’arribaria al descans. A la segona meitat, el guió va continuar de color arlequinat. Roger Bars va marcar el quart al cinquè minut de la represa amb una bola penjada a l’àrea que va acabar entrant al fons de la xarxa, en una acció que deixava el partit molt ben encarrilat pel conjunt igualadí.
Els de Marc Muntané van seguir dominant els tempos del matx, però una segona groga per Joan Ruano per simulació, en una acció on Humberto Mendes hauria d’haver vist la targeta blava per enganxar el de Sant Vicent del Raspeig amb l’stick, va donar un power-play al conjunt local. El Caldes va aprofitar-lo per fer un gol, de Gere Rovira, en una acció on els defensors igualadins van reclamar falta en el bloc sobre Marc Carol. L’Igualada Rigat encara va disposar d’un power-play a les acaballes de l’enfrontament a favor per una targeta blava de Bernat Yeste, però no el van aprofitar i el partit va finalitzar amb el resultat de 2-4 i els tres primers punts pel conjunt arlequinat.
Victòria important a una pista històricament complicada per l’Igualada Rigat, que va tornar a mostrar una de les seves millors versions: inexpugnable en defensa, molt efectiu en atac i amb un excepcional Arnau Martínez sota pals. Els arlequinats pensen ja en el proper rival que visitarà Les Comes a la tercera jornada de competició: el Calafell La Menorquina, aquest proper diumenge a partir de les 18h.