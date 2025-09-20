L’Igualada Rigat guanya al Reus i s’enfrontarà al Barça a la final de la Supercopa d’Espanya d’hoquei (3-5)

L’Igualada Rigat jugarà aquest diumenge, 21 de setembre, la final de la Supercopa d’Espanya d’hoquei patins després de vèncer al Reus Deportiu per 3-5.
El partit, disputat a Les Comes però oficialment amb els del Baix Camp jugant com a locals, ha tingut una primera part molt intensa amb un Igualada que es posava 0-2 al marcador – amb gols de Marc Carol i Guillem Llorens – i que uns minuts més tard veuria com el Reus empatava el partit.
No s’havia tancat la primera part quan un penal transformat per Miquel Bars avançava novament als arlequinats, que ampliarien la distància amb el 2-4, obra de Matías Pascual. Amb aquest marcador s’arribaria al descans.
A la represa, els igualadins han buscat mantenir el control del partit, aconseguint neutralitzar el perill reusenc, amb concentració col•lectiva i aturades de mèrit d’Arnau Martínez quan els del Baix Camp han arribat massa lluny.
Els arlequinats han arrodonit el marcador amb el 2-5, obra de Marc González. El gol del Reus Deportiu no capgiraria el marcador, tot i que ha servit per donar molta intensitat als minuts finals del partit, que l’Igualada ha pogut resoldre amb solvència.
Els igualadins s’enfrontaran aquest diumenge al Barça en la final, després que els blaugranes s’hagin imposat al Liceo per 5-2 en m’altra semifinal.