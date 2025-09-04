L’IHC Rigat es desfà del Noia a les Comes i jugarà la semifinal de la Lliga Catalana

L’Igualada HC jugarà la Final Four de la Lliga Catalana després de derrotar dimecres al vespre per 4-2 al Noia Freixenet a les Comes, i acabar líder del grup D.
La victòria igualadina no va ser plàcida, però no va donar la sensació que mai perillés. Al descans els arlequinats ja guanyaven per 2-0, amb gols de Marc González i Biel Llanes. La segona part va acabar amb empat a dos, amb dianes igualadines altre cop de Biel Llanes, i d’Àlex Cardil.
La fase final de la XXI edició de la Frit Ravich Lliga Catalana d’hoquei patins es jugarà al pavelló Onze de Setembre de Lleida amb les semifinals el dijous 11 de setembre, coincidint amb la Diada Nacional, i la final el diumenge 14 de setembre. En principi, l’Igualada jugaria dijous a les 4 de la tarda davant el guanyador del grup A (segurament el Barça), i a les 18:30 h serà el torn de la segona semifinal. La final del diumenge 14 es jugarà ales 12:15 hores.
La Lliga Catalana és la primera competició oficial de la temporada per als equips catalans que competeixen a l’OK Lliga. El torneig està organitzat en quatre grups de tres equips cadascun, i només el primers classificat de cada grup accedeixen a la fase final.
Fitxa tècnica
IHC RIGAT. 4 (2+2): Arnau Martínez, Roger Bars, Biel Llanes (2), Matías Pascual i Joel Roma. Marc González (1), Àlex Cardil (1), Marc Carol, Aleix Borràs. Ferran Busquets.
NOIA FREIXENET. 2 (0+2): Zapater, Costa (1), Nájera, Salvadó i Gelmà (1). Esteller, Aragonés, Montserrat. Jiménez.
Gols: 1-0, González (8’). 2-0, Llanes (22’). 3-0, Llanes (33’). 3-1, Costa (42’). 4-1, Cardil (43’). 4-2, Gelmà (48’ fd).