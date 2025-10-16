Igualada presenta un projecte integral per al barri de Montserrat al Pla de Barris de la Generalitat

L’Ajuntament d’Igualada ha presentat aquesta setmana a la Generalitat de Catalunya el projecte Millora Integral i Sostenible del barri de Montserrat, dins la convocatòria del Pla de Barris i Viles 2025-2029. El projecte té un pressupost global de 12.842.006,27 euros, dels quals l’Ajuntament d’Igualada n’haurà de cofinançar 5.136.802,51€.
La proposta recull un total de 29 accions estructurades en tres grans àmbits: inversions en espai públic, transició ecològica i accions sociocomunitàries. Es tracta d’un projecte ambiciós i transversal que té com a objectiu modernitzar el barri, reduir desigualtats i millorar la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes, tot promovent la cohesió social i la sostenibilitat urbana.
Marc Castells, alcalde d’Igualada ha explicat que el projecte s’ha centrat en el barri de Montserrat “per ser el barri amb la renda mitjana per persona més baixa d’Igualada, amb 9.681 euros anuals davant dels 14.868 euros de mitjana al conjunt de la ciutat. Aquesta realitat fa que sigui el barri de la ciutat que pugui optar als ajuts per aquesta necessària i justa a intervenció integral que permetrà renovar els seus espais, millorar l’accessibilitat, incrementar les zones verdes i modernitzar el parc d’habitatges”.
El projecte, que ha comptat amb la participació dels veïns i veïnes en diverses trobades de treball, preveu actuacions com la reforma de l’avinguda Pau Muntades, la creació d’un nou equipament esportiu i juvenil, la reubicació de la llar d’infants El Rusc a l’edifici Gabriel Castellà o la transformació de Cal Badia com a futura oficina de barri i espai comunitari. També s’inclouen programes de millora d’accessibilitat en edificis residencials, reformes interiors per facilitar la vida a les persones grans i actuacions d’eficiència energètica com la substitució de finestres i la renovació de l’enllumenat.
En l’àmbit de la transició ecològica, el projecte aposta per renaturalitzar les places i espais interiors de les illes de cases, fent-los més verds i sostenibles. Es contempla la millora d’espais com la plaça 6 de Juny, la plaça Montserrat, la plaça Montseny, la plaça Alcántara i l’entorn de l’estació d’autobusos. A més s’impulsaran campanyes de reciclatge, prevenció de residus i seguretat alimentària, així com accions per millorar la mobilitat sostenible al passeig final del barri.
El tercer àmbit d’actuació inclou un conjunt d’accions sociocomunitàries per fomentar la convivència, l’envelliment actiu, la igualtat de gènere i la participació ciutadana. Entre elles destaquen els programes JESA (Joventut Esportiva, Societat Activa) per a la integració a través de l’esport, el projecte ArrelaMENT per a la igualtat i la salut mental, les iniciatives de lleure inclusiu per a infants i joves, un servei d’acompanyament digital per reduir la bretxa tecnològica i un espai formatiu d’introducció al món laboral per a joves. L’objectiu és empoderar la comunitat i reforçar el sentiment de pertinença al barri i a la ciutat.
La resolució de les sol·licituds està prevista per finals d’aquest any o principis de 2026, en el marc d’una convocatòria que es repetirà per donar oportunitats als projectes que no obtinguin finançament en aquesta primera fase.