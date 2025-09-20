L’Igualada Femení d’hoquei, inicia diumenge a casa la temporada

L’Igualada Femení Grupo Guzmán inicia aquest diumenge a les 17:00 h, a Les Comes, el primer partit de la temporada a Nacional Catalana, contra el seu botxí al play off d’ascens de la temporada passada, el Girona CH, qui tampoc va assolir l’ascens.
Després d’acabar la temporada passada en una meritòria 3a posició a la fase regular i disputar el play off d’ascens a l’OkLiga, les igualadines no descarten res aquesta temporada. Amb un equip reforçat amb tres joves incorporacions: Rut Bayer, Carmina Muñoz i Maria Just, donaran més opcions i recursos a un equip molt jove que progressa partit a partit.
Les noies de Carles Piernas venen de guanyar (3-5) en el darrer test de la pretemporada, a la pista d’un dels favorits a recuperar l’OkLiga, el recent descendit CH Mataró, qui només ha patit tres baixes i va posar el partit molt difícil a les igualadines, qui van remuntar el marcador en contra en dues ocasions.
Les noves incorporacions igualadines es van adaptant a un sistema de joc que evoluciona i també és temari nou per a les jugadores de la temporada passada. Tot i que el primer partit de lliga sigui contra un rival directe, el Girona CH, la motivació extra de les igualadines per superar un conjunt a qui van guanyar, amb molt de mèrit, als dos partits de la fase regular, però que no van saber superar al playoff, serà un factor motivacional extra que sumarà per a que els tres punts es quedin a Les Comes.
Una altra de les novetats d’aquesta temporada és la nova equipació del club igualadí que suministra la marca bagenca Turion, com a Patrocinador Tècnic. Després de cinc temporades amb la marca igualadina TUGA, el canvi de política de l’empresa anoienca ha propiciat el canvi.
La darrera novetat la trobem a l’estic de les jugadores del primer equip, personalitzat amb un dels col·laboradors habituals del club igualadí; Joieria i Rellotgeria Trias. I se’n suma un de nou, Agència Mirasol, d’assegurances Occident. Ambdós figuren a una cara de l’estic del primer equip fabricat per la marca catalana Clyton, també patrocinador tècnic del club anoienc des de fa unes temporades.
De cara al partit s’espera una bona entrada d’aficionats i de la base igualadina, per ajudar al primer equip, des de la grada, a sumar els primers punts de la temporada.