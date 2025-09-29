L’Igualada Femení Grupo Guzmán suma els primers punts de la temporada contra el Vic (3-6)

L’Igualada Femení Grupo Guzmán va sumar els tres primers punts de la temporada en superar el Patí Vic a domicili per 3-6, en un partit que es va complicar molt a la primera part però que es va decantar clarament a favor de les igualadines a la segona.
L’Igualada havia de guanyar a la pista del Patí Vic – acabat d’ascendir – que, lluny de ser l’equip menor va plantar cara durant la primera part i va fer patir de debò a l’expedició igualadina al pavelló olímpic.
Així, pràcticament la primera jugada local acabava amb gol de la veterana i exjugadora igualadina, Sílvia Jurado (1-0). Reaccionava ràpid l’Igualada, que empatava gràcies a una bona acció de Maria Just (1-1)
El partit es mantenia igualat i sense un clar dominador; les ocasions sovintejaven les dues àrees. Es tornava avançar el Vic de falta en aprofitar un error de les anoienques (2-1).
Tres minuts després els àrbitres mostraven targeta blava a la portuguesa de l’Igualada, Inês Gaivéu. Les de Carles Piernas van aguantar molt bé la inferioritat i el marcador no es va moure en els dos minuts de penalització.
Cap dels dos equips controlava el partit ni es veia cap favorit clar per emportar-se’l. A tres minuts del final de la primera part, tornava a equilibrar el marcador l’Igualada gràcies al gol de Laura Crespo (2-2).
Però serien les locals qui es tornarien a avançar al marcador en els darrers segons abans del descans (3-2).
A la segona part, les igualadines sortien amb les idees més clares i elaborant més les jugades. Amb la desena falta de les locals, Laura Crespo aprofitava la falta directa (3-3). I tres minuts després, els àrbitres mostraven targeta blava a la jugadora local Berta Costa i, en el power play, Carla Claramunt avançava per primera vegada en el partit a les igualadines (3-4). L’Igualada s’havia fet amb el control del partit davant d’un Vic superat físicament. Dos minuts després era Rut Bayer qui tornava a marcar per a les igualadines amb el cinquè gol (3-5).
Les locals apretaven de valent i van provocar la desena falta de les igualadines. Però la falta directa l’aturava amb encert i sang freda la igualadina Eva Besa que mantenia la distància al marcador i la porteria a zero a la segona part.
Del possible 4-5 es va passar al 3-6 de Carla Claramunt, que deixava el partit vist per a sentència a quatre minuts del final. Les locals ho van intentar però no van poder marcar cap gol a la segona part i es consumava la seva segona derrota a la lliga.
Amb la treballada victòria de les del Grupo Guzmán, les igualadines se situen en setena posició a tres punts dels colíders, Cerdanyola, Caldes, Voltregà, Girona i Vilafranca.
El proper partit serà precisament contra un dels colíders: el CH Caldes. Serà el diumenge 5 d’octubre a les 12:50 h del migdia. Les igualadines, que mica en mica es van cohesionant i agradant a pista, sortiran a guanyar els tres punts amb les bones sensacions de la segona part a Vic.