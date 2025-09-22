L’Igualada Femení Grupo Guzmán comença la lliga de Nacional Catalana amb una derrota contra el Girona (1-2)

L’Igualada Femení Grupo Guzmán va perdre el primer partit de la temporada contra el CH Girona per 1-2. Les jugadores entrenades per Carles Piernas van donar una bona imatge en el primer partit de la temporada a Nacional Catalana, tot i la derrota. Si bé van dominar gran part del primer període, les igualadines marxaven al vestidor amb dos gols en contra, fruit de dos contres que les gironines van saber aprofitar en els darrers minuts.
El joc es va haver d’aturar en nombroses ocasions per les goteres que pateix el pavelló de Les Comes. Els àrbitres es van arribar a plantejar la suspensió del partit quan més intensa era la pluja. El partit però va continuar.
A la segona part, més domini, més intenció i més ocasions per a les igualadines, que van sortir a remuntar el partit. Els àrbitres mostraven targeta groga a la gironina Anna Gràcia per protestar. Així, amb el domini local, escurçava distàncies una de les noves incorporacions de l’equip anoienc, la manlleuenca Rut Bayer, qui amb un xut de fora l’àrea marcava a l’equador de la segona part.
A set minuts del final del partit, blava rigorosa per a la manlleuenca que l’equip va saber defensar la inferioritat i es va plantar als darrers minuts descaradament a l’atac amb cinc jugadores a pista el darrer minut, però va faltar encert també al darrer tram per empatar el partit i el resultat acabava amb el 1-2 final.
Regust agredolç doncs per la derrota, però amb la clara sensació de que el conjunt igualadí continuarà creixent.
El proper partit serà el pròxim diumenge 28 de setembre a la pista del Patí Vic a les 18 h. Les osonenques, que han ascendit aquesta temporada a la màxima categoria catalana, venen de perdre a la pista del Caldes 5-1.