Igualada escalfa motors per a la Cursa Popular d’aquest diumenge

El diumenge 19 d’octubre se celebrarà la 47a edició de la Cursa Popular d’Igualada, organitzada per l’Ajuntament d’Igualada i el Consell Esportiu de l’Anoia. L’esdeveniment manté el seu caràcter esportiu, cívic i inclusiu, i ofereix una jornada oberta a tothom, amb recorreguts adaptats per a diferents nivells i edats.
Enguany es consoliden dues modalitats: la cursa competitiva de 5 km amb dorsal amb xip i sense, oberta a totes les edats i amb premi per categories; i la cursa familiar no competitiva de 2,5 km, pensada per a la participació col·lectiva i no competitiva.
Un veteraníssim padrí que segueix en actiu
Una de les novetats destacades que ha destacat Illa és que Lluís Marimon, l’atleta en actiu més veterà de Catalunya, amb 97 anys serà el padrí de la Cursa Popular d’aquest any.
Horaris Cursa Popular Igualada 2025
- 11h: Inici cursa gran (5 Km)
- 12h: Inici cursa petita familiar (2,5 Km)
Recollida de dorsals
A partir d’aquest dimecres, comença la recollida de dorsals, organitzada de la següent manera:
- Dimecres 15, dijous 16 (de 8h a 15h a les oficines del Consell Esportiu de l’Anoia): Centres educatius d’Igualada
- Dissabte 18 (d’11h a 14h / de 16h a 19h al Parc Central d’Igualada): Entitats, altres centres educatius, particulars.
Una altra novetat és la incorporació de premis mixtes per fomentar la igualtat i la cohesió, així com una nova estructura de categories a partir d’infantil. A més, es manté el reconeixement als tres centres educatius amb més participació, sempre que compleixin els requisits establerts. Tota la informació detallada es pot consultar al web www.ceanoia.cat i a les xarxes socials oficials de la cursa