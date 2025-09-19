Igualada serà des d’avui l’epicentre de l’hoquei amb la presentació de l’OK Lliga i la Supercopa d’Espanya

La ciutat d’Igualada serà avui i durant tot el cap de setmana l’epicentre de l’hoquei sobre patins. Per primera vegada, la capital de l’Anoia acollirà, avui divendres, la presentació oficial de l’OK Lliga, de manera que almenys un representant i els entrenadors de tots els equips de la competició seran a la ciutat. A més, demà i diumenge tindrà lloc la fase final de la Supercopa d’Espanya a les Comes, amb la presència dels millors equips de la temporada passada, entre ells, és clar, l’Igualada Rigat, campió de la WS Europe Cup per segon any consecutiu. D’aquesta manera, Igualada agafa embranzida com un dels centres neuràlgics actuals de l’hoquei en l’àmbit organitzatiu, seu ja els dos darrers anys de la “final four” europea.
La presentació de l’esdeveniment va tenir lloc dimecres a l’Ajuntament d’Igualada, amb la presència de la regidora d’Esports, Patrícia Illa, i el president de l’IHC, Manel Burón.
Avui, presentació de l’OK Lliga al Mercantil
Avui divendres 19 de setembre a les 19.00 hores, el Centre Cívic Nord serà l’escenari de l’acte oficial de presentació de la nova temporada de l’OK Lliga, la màxima competició nacional d’hoquei sobre patins.
L’esdeveniment comptarà amb la presència d’un jugador sènior i l’entrenador de cadascun dels clubs, així com dels premiats pel seu rendiment a la temporada 2024/25, que rebran les distincions en reconeixement a la seva excel·lència esportiva. Així mateix, tots els assistents dels clubs, jugadors i entrenadors hauran d’acudir uniformats amb l’equipació oficial del club.
La gala marcarà l’inici simbòlic d’una temporada que promet emocions fortes, grans duels i espectacle sobre rodes.
Demà, IHC-Reus, semifinal de la Supercopa
En l’àmbit esportiu, l’Igualada Rigat serà l’amfitrió de la Supercopa d’Espanya. S’estrenarà demà dissabte a les Comes davant el Reus Deportiu, a partir de les 16:15 hores. El segon matx, amb el Barça i el Liceo, es disputarà a les 18:45h. La final es disputarà el diumenge 21 de setembre a les 12:15h i enfrontarà els guanyadors de les dues semifinals.
El nostre equip arriba a la cita amb tots els jugadors disponibles. Es tracta del primer duel oficial de la temporada, una setmana abans de l’inici de l’OK Lliga, i pocs dies després de caure a la semifinal de la Lliga Catalana davant el Barça per 4-1