L’Igualada Rigat derrota al Sant Just, és segon a l’OKLiga i posa la mirada en la Continental Cup

Resultats del Partit
Igualada Rigat HC vs Innoaesthetics HC Sant Just
OK Lliga Masculina
L’Igualada Rigat va sumar una nova victòria de prestigi aquest diumenge a Les Comes, superant amb autoritat l’Innoaesthetics HC Sant Just per 5 a 0 en el partit corresponent a la cinquena jornada de l’OK Lliga. Els arlequinats van completar una actuació impecable, amb solidesa defensiva i encert ofensiu, que permet als de Marc Muntané finalitzar la jornada en segona posició de la taula, empatats amb el Reus Deportiu.
El duel va començar amb un emotiu homenatge a Edu Fernández, que va rebre el reconeixement del pavelló igualadí després d’haver penjat els patins al final de la temporada passada, després d’onze temporades —dividides en dues etapes— defensant l’arlequinada. L’acte va servir per recordar la seva trajectòria i per reviure l’últim gran moment viscut a Les Comes: aixecant la darrera WSE Cup amb el club de la seva vida. L’Igualada Rigat també va lluir la seva equipació rosa en el marc de la tradicional campanya de suport a la lluita contra el càncer de mama, coincidint amb el 19 d’octubre, Dia Internacional dedicat a aquesta causa.
Els igualadins van dominar el xoc d’inici a fi, amb una defensa molt ferma i una pressió intensa que va impedir a l’equip de Mia Ordeig imposar el seu joc. Després d’una de les ocasions més clares del Sant Just a la primera meitat, l’Igualada Rigat va aprofitar una ràpida transició conduïda per Miguel Cañadillas per obrir el marcador, obra de Joel Roma, que va connectar un xut de cullera des de la frontal de l’àrea. Quatre minuts més tard, Cañadillas ampliava la renda amb una acció gairebé calcada a la del gol que havia tancat la golejada del passat dimecres a Lleida.
Amb aquest 2 a 0, es va arribar al descans. A la represa, els homes de Marc Muntané van mantenir el control del joc i van colpejar de nou ben aviat: Matías Pascual va fer el tercer després d’una jugada desafortunada per al Sant Just, en què Xavi Crespo va enviar la bola al fons de la seva pròpia porteria. A partir d’aquí, el domini arlequinat va ser total, amb un equip molt sòlid i contundent en totes les fases del joc. Amb la fletxa cap amunt, Joel Roma va aprofitar un nou contraatac dirigit per Miguel Cañadillas per culminar-lo amb el quart gol. I encara ampliaria l’avantatge el mateix Roma, amb una acció de picaresca al límit de la possessió que va sorprendre Gerard Camps i va establir el 5 a 0 definitiu, signant el seu primer hat-trick amb la samarreta de l’Igualada Rigat.
L’Innoaesthetics Sant Just va intentar reaccionar, i poc després d’encaixar el cinquè gol va disposar d’un penal provocat per l’exarlequinat Tety Vives, molt aplaudit per la parròquia igualadina. El mateix Vives va executar la pena màxima, però es va topar amb un Arnau Martínez inspiradíssim, que a les acaballes del partit va aturar també una falta directa, mantenint la seva porteria a zero i confirmant el seu gran moment de forma.
Després d’una setmana perfecta, amb tres victòries en set dies, l’equip de Marc Muntané continua consolidant-se com una de les grans revelacions d’aquest inici de temporada, amb una defensa inexpugnable i un atac punidor i precís. Amb aquest triomf, l’Igualada Rigat encadena la quarta victòria consecutiva i s’enfila fins a la segona posició de la classificació, només un punt per darrere del Liceo, proper rival dels arlequinats a Les Comes. Abans, però, els igualadins viatjaran a Barcelos per disputar la Continental Cup aquest cap de setmana, on s’enfrontaran al FC Porto (primer rival dels igualadins a la Champions League) en les semifinals de la competició continental. A l’altra semifinal, l’amfitrió —amb l’exarlequinat Guillem Torrents a la porteria— jugarà davant el SC Tomar per una plaça a la final.