L’Igualada City s’imposa per 2-0 en l’anada de la final del play-off d’ascens a Tercera Catalana

L’Igualada City va signar una actuació brillant i va aconseguir una victòria molt valuosa (2-0) contra el La Palma de Cervelló a Can Masarnau en l’anada de la gran final del play-off d’ascens a Tercera Catalana corresponent al Grup 24 de Quarta.

Davant d’unes graderies plenes a vessar, l’equip igualadí va demostrar ofici, intensitat i qualitat en un duel clau que els deixa a només 90 minuts del somni.

El partit va començar amb un nivell altíssim per part dels Cityzens, que van sortir decidits a imposar el seu joc. La pressió alta va donar fruits des de l’inici, i el domini amb pilota els va permetre generar perill de manera constant. Al minut 16, Jon Castaño va inaugurar el marcador en un u contra u amb el porter, després d’una pentinada d’Oriol Roset que va culminar una gran combinació iniciada des de la defensa.

Amb l’1-0, el City va mantenir el control, no va concedir cap ocasió clara i encara va tenir oportunitats per ampliar distàncies, però el marcador no es va moure abans del descans. A la represa, el guió va continuar sent favorable als igualadins, que van saber conservar el resultat i seguir generant joc ofensiu. Tot i això, l’escenari es va complicar momentàniament quan l’equip va quedar-se amb un jugador menys per doble amonestació. Minuts després, el conjunt visitant també va patir una expulsió per una agressió sense pilota, i el partit va tornar a equilibrar-se amb deu homes per banda.

Ja en els minuts finals, Albert Llaràs va trencar per banda amb una jugada espectacular que va acabar en una falta molt perillosa. El seu germà, Marc Llaràs, va transformar l’acció en un golàs de falta directa al minut 86, col·locant la pilota a l’escaire i deixant el marcador en un merescut 2-0.

Amb aquesta victòria, l’Igualada City encararà amb optimisme el partit de tornada, però amb la plena consciència que encara queda feina per fer. La classificació a Tercera Catalana és a tocar, però caldrà un últim esforç.