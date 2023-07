IA: Aliada o enemiga?

En els últims temps, l’aplicació de la intel·ligència artificial ha suposat una autèntica revolució en el món de les vendes. Com a directora comercial d’una empresa com Grup Carles, he tingut l’oportunitat de presenciar de prop aquesta evolució i comprendre l’impacte que ha tingut en el nostre sector. M’agradaria fer-vos cinc cèntims de quina manera la intel·ligència artificial ha modificat el procés de venda, i com pot millorar la productivitat i els resultats comercials.

La implementació de la intel·ligència artificial ha suposat un punt d’inflexió en les vendes, ja que ha permès a les empreses utilitzar solucions predictives per optimitzar el procés de venda. Així mateix, l’anàlisi de dades ha proporcionat una visió més profunda del comportament dels clients, identificant patrons i tendències, ajudant a personalitzar les estratègies de venda i a comprendre millor les necessitats dels clients, per a mi un factor clau en la fidelització i la satisfacció del client.

Un altre àmbit en què la intel·ligència artificial ha tingut un impacte positiu és en l’automatització de tasques repetitives i tedioses. Aquestes tecnologies poden encarregar-se de tasques com l’entrada de dades, la programació de reunions i l’enviament de seguiments als clients, permetent als representants de vendes centrar-se en la millora de la qualitat de les relacions amb els clients.

Aquest enfocament en la fidelització i la satisfacció del client ens ha permès construir relacions duradores i incrementar la confiança, cosa que, en última instància, es tradueix en un major èxit comercial.

Cal que canviem l’estratègia de vendes habitual fins ara. En comptes d’invertir el 80% del temps en acció (voltar, trucar a portes, intentar saltar els filtres de les centraletes de les empreses…) i el 20% en pensar, girem la truita i pensem un 80% del temps, analitzem què és allò que necessiten els clients, com els podem aportar beneficis, seguretat, tranquil·litat… i la resta del temps, ja executarem aquest pla estratègic personalitzat per al nostre client.

En resum, la intel·ligència artificial ha transformat la manera com les empreses venen en l’àmbit B2B permetent una millor segmentació i personalització dels missatges de venda, cosa que els permet competir més efectivament en un mercat cada cop més competitiu i dinàmic.

Aquestes noves eines estan provocant opinions diverses entre la gent. N’hi ha que hi estan d’acord, n’hi ha que no ho tenen clar i, fins i tot, hi ha qui les rebutja. El que està clar, és que això només pot anar cap amunt, i ho està fent a una velocitat vertiginosa. Si no ens volem quedar enrere, val més que en traiem profit.

Jo personalment, que m’he iniciat en aquest camp i que em queda moltíssim per aprendre, estic emocionada per veure com continuarà transformant el món de les vendes en el futur.