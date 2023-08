Humans de l’Anoia: Jessica Fernández

JESSICA FERÁNDEZ

Soc la Jessica Fernández (1991, Calaf). Psicòloga – Sexòloga, especialitzada en sexologia, teràpia de parella i violència filioparental. Una apasionada de les croquetes.

Estic especialitzada en sexologia, teràpia de parella i violència filioparental (de fills a pares). Els últims tres anys he treballat a un centre de menors migrants no acompanyats on vaig tenir la oportunitat d’aprendre moltíssim sobre el viatge i el dol migratori. I des de desembre de 2022 tinc la meva pròpia consulta a Igualada (@CalNeri), a Manresa i on-line!

A l’octubre faré una xerrada sobre “Models de parella alternatius, què són i com es gestionen” a @Calneri , on per suposat esteu totes convidades!

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és…

«Educar en sexualitat ens fa humans més lliures»