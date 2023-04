Humans de l’Anoia: Dèlia Mancebo Márquez

DÈLIA MANCEBO MÁRQUEZ

Em dic Dèlia Mancebo Márquez, vaig néixer a Igualada el dia 18 de maig del 2000. Encara que he fet tota la meva vida a Montbui.

Vaig estudiar la primària a l’escola García Lorca i l’ESO a l’IES Montbui. Tinc un grau mig d’atenció a persones en situació de dependència i un grau superior d’integració social.

Ara mateix estic treballant de monitora a l’escola Montbou i, a l’Ateneu Igualadí i a més, dinamitzo l’espai jove d’Òdena.

A més participo activament en totes les comissions i entitats de Montbui. Soc presidenta de la Colla Gegantera #Xaragall, participo al “Viu la festa’’, a la comissió de Reis de Montbui i amb la Comissió Jove del Tineret. M’encanta la festa i la gent!

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és…

“S’impulsa i es creen llocs d’oci per a la joventut de la comarca, inclús per als caps de setmana”, ja que ara mateix no hi ha absolutament res on puguem desconnectar de tota la setmana.