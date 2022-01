Humans de l’Anoia: Agustí Pelfort

AGUSTÍ PELFORT

Soc un educador social de 46 anys, casat amb la Sílvia i amb tres filles, la Júlia, la Ivet i l’Emma.

Vinculat al món de la cultura popular d’Igualada, he estat en diferents associacions locals i actualment formo part de la colla gegantera del barri de Xauxa i soc soci de l’Associació de Veïns del mateix barri. Per desconnectar de tot, m’agrada fer pa i perdre’m per Santa Càndia.

Professionalment, per casualitat o no, sempre he estat vinculat en l’àmbit de la infància i la joventut en CRAE, tècnic de participació i joventut, educador i director en centres de menors d’origen estranger no acompanyats i actualment com a educador del SIS centre i el projecte SASAR de l’Ajuntament d’Igualada.

Durant aquests anys de professió he pogut veure les fortaleses i les incongruències del sistema i conèixer per dins un tercer sector necessari però amb moltes deficiències sobretot cara als seus professionals. Per aquest motiu….

La notícia que m’agradaria llegir a la Veu de l’Anoia seria:

El nou conveni d’acció social acaba amb la precarietat laboral dels professionals del Tercer Sector.