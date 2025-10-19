Homenatge als mestres que s’han jubilat el passat curs escolar

L’Ajuntament ha celebrat dijous, 9 d’octubre, a l’Ateneu Igualadí, l’acte institucional d’inici del curs escolar 2025-2026, organitzat pel Departament d’Ensenyament.
La trobada, oberta a tota la ciutadania, ha esdevingut un espai de reconeixement i reflexió per la comunitat educativa de la ciutat. La part més emotiva de la jornada ha estat l’homenatge als docents igualadins que s’han jubilat durant el curs passat, un reconeixement públic a la seva vocació, dedicació i contribució a la formació de generacions d’infants i joves d’Igualada.
En el decurs de l’acte, l’alcalde d’Igualada i el regidor d’Ensenyament han fet entrega a cadascun dels mestres i professors homenatjats d’una peça escultòrica de Teresa Riba. Les obres, titulades “Nena de la Rambla” i “Noi de la Rambla”, formen part de l’imaginari educatiu i artístic de la ciutat i simbolitzen l’esperit d’aprenentatge i creixement que acompanya tota trajectòria docent.
Abans de l’homenatge, l’acte ha comptat amb la intervenció de Maria Truñó, politòloga i psicòloga social amb una àmplia trajectòria en polítiques públiques sobre drets humans, infància i educació. Truñó, actual directora de l’Aliança Educació 360, ha ofert una ponència inspiradora centrada en la importància de construir una educació connectada amb l’entorn i amb mirada comunitària, posant en valor el paper de les ciutats com a espais d’aprenentatge permanent.
Per cloure la jornada, s’ha ofert un refrigeri al Jardí Prohibit de l’Ateneu Igualadí, que ha servit com a punt de trobada informal entre docents, famílies, representants dels centres educatius i agents del món educatiu i social de la ciutat.