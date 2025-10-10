Un home amb gavardina i encaputxat entra a robar al Mont-aQua i l’enxampen

Aquesta setmana, la Policia Local de Montbui va detenir a una persona per robar pertinences dels vestidors del complex esportiu Mont-aQua.
L’home se’l va detenir com a presumpte autor d’un robatori comès dimecres al vespre al pavelló quan, va entrar encaputxat i amb gavardina a la pista del Mont-aQua, quan acabava la sessió d’entrenament, i va sostreure diverses pertinences de les jugadores de l’equip, abans de fugir corrents.
La Policia Local de Montbui es va personar al lloc dels fets per recollir informació i iniciar una investigació per identificar el presumpte autor, el qual va ser detingut hores després i traslladat a dependències policials.