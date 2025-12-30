L’Home dels Nassos torna l’últim dia de l’any a Vilanova del Camí

Vilanova del Camí viurà aquest 31 de desembre una de les cites més esperades del calendari nadalenc amb la visita, al llarg del matí, de l’Home dels Nassos, una tradició que comença a ser molt arrelada i que omplirà els carrers de festa, música i il·lusió.
La jornada començarà a les 10.30 h amb la recepció oficial de l’Home dels Nassos a l’Ajuntament, a càrrec de les autoritats locals, les pubilles i els hereus. Allà es farà també el tradicional repartiment de raïm i tot seguit, s’iniciarà una cercavila amb la participació dels Geganters i Grallers de Vilanova, el Camp del Rei, els Diables Cabrons de Vilanova del Camí i la xaranga Pujats de To.
El recorregut passarà per la plaça Castell, els carrers Igualada, Major, Montserrat i Santa Llúcia, fins a arribar a la plaça Joan Vich i Adzet on és prevista la seva arribada cap a les 12.00 h per fer les campanades infantils. No hi faltarà, com cada any, l’animació extra, enguany amb el grup Kids Dance, perquè els més petits puguin acomiadar l’any d’una manera festiva i participativa.
Recta final de la gimcana del Trobations
La visita de l’Home dels Nassos coincidirà també amb el tancament de la gimcana del Trobations, una de les propostes més entranyables del Nadal vilanoví. Des del 12 de desembre, els tions han estat exposats arreu del municipi —a carrers, places i equipaments municipals— i han convidat famílies i grups d’amics a descobrir-los tot passejant pel poble.
Gairebé una quarantena d’entitats locals han participat en aquesta iniciativa, que ha arribat a la seva sisena edició, impulsada per la regidoria de Cultura amb la complicitat del teixit associatiu. Els infants han pogut completar el mapa del circuit i escollir el seu tió preferit.
Les butlletes emplenades es podran lliurar el mateix 31 de desembre a la plaça Joan Vich i Adzet, després de les campanades del migdia. Tots els participants rebran un petit obsequi, fins a exhaurir existències.