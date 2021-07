Heribert Barrera tenia raó

Heribert Barrera (Barcelona Juliol 1917 – Agost 2011) tenia raó. Almenys la va tenir quan des del seu escó a las Cortes l’any 1978 va votar en contra de la Constitución Española. Confesso que he tardat anys a entendre Heribert Barrera, però el pas del temps i la política estatal espanyola, li han donat la raó. Tota la raó.

Quan el 1977 es convocaven les primeres eleccions més o menys democràtiques, ERC no era un partit legalitzat. Barrera va tenir la habilitat de signar un insòlit pacte electoral amb el Partit del Treball, una formació comunista radical que tenia molt bona implantació als barris obrers de Catalunya. Fruit d’això, la coalició va treure un diputat, el cap de llista que era precisament Heribert Barrera que a més de patriota català era… anticomunista. Un únic escó republicà entre 350, franquistes, exfranquistes, socialistes, comunistes i autonomistes catalans i bascos.

Barrera a Las Cortes i Xirinacs al Senat esdevingueren les úniques veus que s’oposaven al concepte de moda en aquells anys: Consenso. Un mot que de fet, volia dir anulació formal de les lleis franquistes, monarquía teòricament parlamentària, estatutos de autonomía i, sobretot, café para todos.

Als debats parlamentaris Heribert Barrera va votar contra la proposta de Constitució. Va ser el primer que va veure que sota la capa d’una pretesa democràcia real, s’amagava la llavor del continuisme franquista i, a la llarga, que esdevindria una presó per al poble català, com hem pogut comprovar hores d’ara.

La postura d’Heribert Barrera, tan contracorrent, li va comportar moltes crítiques a Catalunya, sobretot per part dels partidaris dels pares de la Constitució: Roca Chunchen i Sole Turá (tal com els anomenaven a les espanyes) que li feren la vida impossible també a Catalunya.

Retirat de la política activa i quan l’únic càrrec que mantenia era ser president honorari de l’Ateneu Barcelonès, es va publicar un llibre “El que pensa Heribert Barrera” que va ser l’excusa de tots els ressentits -propis i estranys- per a insultar-lo i embrutar la seva labor patriòtica. L’últim episodi del qual va ser la votació fa poc més d’un any, a l’ajuntament de Barcelona, promoguda per Manuel Valls i amb el suport de Ciudadasnos de retirar-li la medalla d’honor. Ada Colau i Jaume Collboni, que tenen Barcelona bruta, insegura i cara, li varen retirar amb l’alegria que els caracteritza quan poden maltractar a qualsevol que tingui més dignitat que ells.

Heribert Barrera mai es va penedir del seu NO a la Constitución. En canvi jo em penedeixo cada dia del meu SÍ. Vaig votar una llei que ha portat molts innocent a la presó. Si un dia m’hi porta a mi…. m’ho tindré ben merescut per haver cregut que la democràcia es possible a Espanya.