Ha mort l’històric dirigent de CC.OO. Anoia, Paco Salvador

Publicitat

La fatalitat ha volgut que ens deixessin practicament al mateix temps, dues personalitats molt conegudes de Vilanova del Camí: l’ex alcalde Joan Vic Adzet i l’històric dirigent de Comissions Obreres a l’Anoia, Francisco -Paco- Salvador.

Salvador feia mesos que lluitava contra un cancer que li fou diagnosticat a finals del 2022 i que just a les portes del nou any, finalment l’ha vençut. Paco Salvador, nascut a la provincia de Sevilla, va arribar sent un infant a Igualada on el seu pare, va ser el barber del Barri de Montserrat. En casarse, en Paco es va traslladar a viure a Vilanova del Camí.

Va dedicar la seva vida laborl al textil, entrant a la plantilla de Vives Vidal, Vivesa. De molt jove es va incorporar a la lluita sindical des de la CONC quan els sindicats encara no eren legals. Home senzill i de fortes conviccions sempre va estar al costat de les movilitzacions sindicals a l’Anoia. Dins del sindicat va arribar a ser secretari general del Textil-Pell i va formar part de l’executiva de la CONC.

A banda de la seva dedicació a Comissions Obreres era també una persona molt coneguda a Vilanova del Camí on, entre altres activitats populars, va estar punxant música els caps de setmana al Restaurant Nou. Deixa esposa, dos fills i dos nets.

Compartir